Chris Evans se casa com atriz luso-brasileira, afirma site

Chris Evans, o Capitão América, casou com sua namorada, a atriz luso-brasileira Alba Baptista, em uma cerimônia intimista neste fim de semana, segundo informou o site Page Six. O evento que marcava a união aconteceu na casa do artista em Boston, nos Estados Unidos.

De acordo com a publicação, a festa contou com a presença apenas das famílias dos noivos e de amigos próximos. Companheiros de cena do ator em filmes da Marvel estiveram nessa lista, como Robert Downey Jr, o Homem de Ferro, Chris Hemsworth, Thor, e Jeremy Renner, Gavião Arqueiro.

