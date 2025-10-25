Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Crochê e bordado: memória, técnica e convivência entre gerações

Mulheres de diferentes idades discutem, ensinam e aprendem crochê e bordado, valorizando tradição e liberdade criativa
A transmissão de saberes manuais entre gerações vai além da técnica: envolve história, memória e convivência. Crochê, bordado e trabalhos com linho carregam tradições familiares e se renovam a cada novo grupo de idade, revelando como o passado se conecta com o presente através das mãos de quem produz.

A Casa Vida&Arte, ambiente dedicado à plataforma de cultura e entretenimento do O POVO na CasaCor Ceará 2025, promoveu um momento para compartilhar experiências nestas respectivas áreas. 

O evento reuniu mulheres de diferentes idades, permitindo observar como a arte manual funciona como elo entre histórias, aprendizados e perspectivas individuais.

Mais do que ensinar ou aprender uma técnica, o compartilhamento dessas práticas é também uma forma de socialização.

Cada erro, acerto e criação contribui para a construção de vínculos e memórias coletivas. Ao longo do tempo, crochê e bordado deixaram de ser apenas “prendas do lar” para se tornarem expressões artísticas, ferramentas de cuidado pessoal e, em alguns casos, meios de geração de renda.

É nesse contexto que se dá o encontro de gerações, no qual as mais jovens absorvem conhecimentos das mais experientes, enquanto estas acompanham a inovação e a liberdade trazidas pelos aprendizes.

Casa Vida&Arte proporciona vivência com crochê e bordado

Ao chegar à CasaCor Ceará, meu receio inicial era que as participantes se mantivessem reservadas, evitando interação. Logo nos primeiros minutos, o receio desapareceu: todas se deram bem e o diálogo fluiu naturalmente, permeado por troca de experiências sobre trabalhos manuais.

Eu, repórter, acompanhei discretamente, registrando a dinâmica entre elas enquanto falavam sobre como aprendem, produzem e adquirem suas peças.

Maria Coelho, 54 anos, ex-analista ambiental que se dedica integralmente ao artesanato, relatou seu início nas práticas aos 12 anos, quando aprendeu crochê com a noiva do primo.

“Naquela época, era uma forma de arte”, recorda. Ela descreve o processo com atenção aos detalhes: “A primeira peça que fiz ainda uso hoje. É algo que carrega um propósito”.

Sobre o encontro, destacou: “Não dou prazo nas minhas peças, mas sei que preciso pagar as contas. Às vezes, começo duas ou três peças ao mesmo tempo, cada uma no seu tempo”.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)
FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS
FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)
FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS
FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)
FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Marlem Leitão, 61 anos, professora aposentada, rememora a infância e o aprendizado com familiares: “Eu tinha uma tia que não gostava que pegasse nas coisas dela. Eu tinha 9 anos e pegava o material da minha avó escondido para treinar, depois guardava tudo”, recorda.

Ela ressaltou o rigor que mantém ao criar suas peças: “Se faltar ou sobrar um ponto, não consigo deixar. Sempre volto e refaço. É a precisão que me atrai”. Marlem também integra o grupo Rede Estrela, junto com Maria Coelho e Ana Cristina, que se reúne semanalmente para bordar, trocar ideias e fortalecer vínculos.

“Temos mulheres de 60 anos ou mais que precisam de um espaço para socializar. O grupo funciona como um encontro de convivência; o crochê é apenas o pretexto”, explica.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)
FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS
FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)
FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS
FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)
FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Ana Cristina Araújo, 59 anos, compartilhou histórias de aprendizagem e reconstrução de peças: “Já desmanchei trabalhos inteiros, às vezes no terceiro ponto, para refazer. É um processo de paciência e atenção que se mantém ao longo dos anos”.

Ela também enfatizou a flexibilidade do bordado livre: “No ponto cruz, se errar, perdeu. No bordado livre, você acolhe o erro, segue, ajusta, sem perder o efeito final”, pontua a artesã.

Teresa Queirós, 62 anos, psicóloga, se aproximou das atividades manuais a partir da pintura e da costura, antes de descobrir o bordado livre.

Ela contextualiza: “Na minha família, o bordado estava ligado às prendas do lar. Hoje, ele é expressão artística, política e cultural, e também pode gerar renda”.

Sobre os efeitos no bem-estar, afirma: “Bordando, fico concentrada no presente. Isso ajuda a organizar pensamentos, melhora a atenção e permite refletir sobre processos internos”.

Teresa destacou ainda a “nova onda” do bordado livre. “As jovens abriram caminho para a liberdade, quebrando as amarras do perfeito. Hoje, borda-se folhas, papel e tecidos sem preocupação com o avesso”, enfatiza.

 

FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)
FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS
FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)
FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS
FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)
FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS
FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)
FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS
FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)
FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Bia Mourão, 25 anos, artista visual, trouxe o olhar contemporâneo ao grupo. Aprendeu crochê ainda criança em Nova Russas e hoje combina técnica com liberdade criativa em suas obras.

“Não conto pontos. Começo com um e termino com outro. Essa liberdade me permite acessar algo mais interno, intuitivo”.

Ela descreveu a primeira obra de grande escala que produziu: uma peça de dois metros por um e cinquenta, resultado de um ano e três meses de trabalho.

“A obra surgiu do sentimento, não de uma imagem predefinida”, explica. Para Bia, o crochê é expressão artística e forma de inserir práticas manuais em pesquisa acadêmica e criação visual.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)
FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS
FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)
FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Sofia Matos, a caçula do grupo, 19 anos, estudante de Publicidade e Propaganda, representa a nova geração. 

Começou a produzir bolsas em 2024 como válvula de escape da ansiedade antes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

“Sempre admirei minha mãe, que me ensinou. O crochê me trouxe orgulho e uma forma de organizar o dia”, explica. Sobre o encontro, disse: “Foi ótimo estar rodeada dessas mulheres, observando suas experiências e técnicas. Me senti motivada a evoluir”.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)
FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS
FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)
FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS
FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)
FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS
FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)
FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS
FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)
FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Theo Felipe, 23 anos, não esteve presente nas fotos, mas contribuiu com relatos sobre seu aprendizado via YouTube. “O crochê me ensinou paciência. Antes, eu era impaciente e estressado. Hoje, consigo focar, relaxar e me conectar com memórias da minha avó”, comenta.

Crochê e bordado são elo entre gerações 

O encontro permitiu observar a troca entre gerações: as mais experientes acolheram as mais novas, compartilhando estratégias, erros e acertos, e explicando sobre fios, texturas e durabilidade das peças.

Maria ressaltou a importância da técnica tradicional. “Ela garante que a peça dure, suporte lavagem e uso cotidiano. Hoje, existem trabalhos decorativos, mas nem sempre são resistentes”.

Bia acrescentou que a prática é atemporal: “O crochê se renova, passa de geração em geração, e cada pessoa imprime seu estilo”.

A Rede Estrela, da qual Maria, Marlem e Ana Cristina fazem parte, mostra como a prática manual transcende a técnica e cria espaços de convivência e suporte. As reuniões semanais acolhem mulheres que, além de aprender crochê, buscam socialização e apoio emocional. “Tem mulheres que só vêm para estar com outras pessoas. O crochê é a desculpa para sair de casa e conviver”, explicou Maria.

Viés da arte no mercado

O encontro também revelou diferentes perspectivas sobre o valor do artesanato. Teresa comentou sobre a entrada no mercado artístico: “Quem entra pelo viés da arte consegue cobrar pelo tempo investido. Tempo é luxo e moeda hoje. Há quem venda peças decorativas por valores baixos, mas também há artistas que precificam alto pelo conceito e pela técnica”.

Entre todas, houve consenso de que a prática manual exige concentração e disciplina, mas permite liberdade criativa. O crochê e o bordado, embora distintos, compartilham a necessidade de atenção e paciência.

Sofia observou: “Aprendi sobre a diversidade de técnicas e fiquei impressionada com a rapidez de produção de algumas peças. É um aprendizado que vou levar para a vida”.

O primeiro tema do encontro foi justamente o que une todas elas: crochê e bordado. O diálogo manteve-se focado em como aprendem, desenvolvem, corrigem erros e compartilham técnicas, enquanto eu apenas observava.

As falas alternavam entre lembranças de infância, experiências com professores e familiares, e reflexões sobre processos criativos. A interação era natural, com olhos atentos e brilho nos rostos das mais jovens, absorvendo o conhecimento das mais experientes.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)
FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

O encontro na Casa Vida&Arte foi, acima de tudo, um registro vivo da transmissão de saberes manuais. Demonstrou que o crochê, o bordado e o trabalho com linho são práticas que combinam tradição, arte e inovação, ligando diferentes gerações.

Entre risos, relatos de erros desmanchados e explicações detalhadas sobre técnicas, ficou evidente que cada ponto é mais que um gesto: é memória, aprendizado e conexão.

