Festival Elos seleciona projetos musicais para mentorias e programação

Festival Elos seleciona projetos musicais para mentorias e programaçãoEm sua 7ª edição, Festival Elos seleciona 40 projetos artísticos para participar de ações formativas; cinco irão compor o line-up
Festival Elos abre inscrições para 40 projetos musicais participarem de ações voltadas para qualificação profissional até às 22 horas de 31 de outubro. Dos 40 selecionados, cinco irão compor o line-up do evento, apresentando-se no palco principal, e 15 participarão de showcases.
A iniciativa faz parte do projeto Elos Acelera, que está na segunda edição. Os projetos contemplados irão receber mentorias de logística, comunicação, portfólio e estratégias comerciais. Entre as 40 iniciativas, 20 projetos serão selecionados para rodadas de negócios com programadores e showcases.
As rodadas de negócios promovem encontro com artistas e programadores de festivais de música do Brasil e do mundo. Já os showcases se configuram em apresentações de 25 minutos.
Das vagas disponíveis, 50% são destinadas a projetos de música instrumental. De acordo com o edital, a seleção levará em conta qualidade e relevância artística, histórico profissional e repertório.
Realizado em parceria com o Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR), o Elos Acelera tem a proposta de fortalecer o empreendedorismo cultural.
O Festival Elos 2025 ocorre em dezembro na Praia de Iracema. Em edições anteriores, o evento trouxe nomes da música local e nacional como Liniker, O Cheiro do Queijo, Mulher Barbada, Josyara e Alceu Valença. O line-up deste ano ainda não foi divulgado.
Inscrições Elos Acelera
- Quando: até 31 de outubro
- Inscrições: via formulário
- Mais informações: festivalelos.com.br