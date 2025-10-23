Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Museu da Fotografia inaugura exposição de Bob Wolfenson em Caucaia

Circulando em parceria com o Instituto Myra Eliane, exposição gratuita apresenta retratos de diversas personalidades brasileiras feitos por Bob Wolfenson
Tipo Notícia

Desde setembro, o Espaço Cultural Arandu, na Caucaia, hospeda a mostra “Retratos”, do fotógrafo Bob Wolfenson.

Com entrada gratuita, a exposição chega ao município em uma iniciativa conjunta do Museu da Fotografia Fortaleza com o Instituto Myra Eliane.

Em cartaz até o dia 28 de novembro, a mostra reúne mais de 100 retratos de personalidades da cultura, moda, esporte e política, além de mostrar a evolução do fotógrafo, que transitou entre a arte, a moda e a publicidade ao longo de sua carreira.

Saiba mais sobre a trajetória de Bob Wolfenson

Com mais de cinco décadas de carreira, Bob Wolfenson é um dos nomes consagrados da fotografia brasileira. Nascido em São Paulo, em 1954, iniciou sua trajetória ainda adolescente, aos 16 anos, quando começou a trabalhar no estúdio da Editora Abril.

Entre os inúmeros nomes que já posaram para suas lentes estão Caetano Veloso, Fernanda Montenegro, Taís Araújo, Camila Pitanga, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva.

Autor de livros como Jardim da Luz (1996), Antifachada (2004) e Belvedere (2013), o fotógrafo também se destacou em exposições que revisitam sua extensa produção, como “Retratos” e "Exteriores".

"Retratos", por sua vez, reúne imagens de personalidades produzidas ao longo de 45 anos, revelando não apenas o percurso de um artista, mas também uma crônica visual da sociedade brasileira.

Exposição Retratos de Bob Wolfenson

  • Quando: em cartaz até 28 de novembro
  • Onde: Espaço Cultural Arandu (avenida Central, S/N – Caucaia)
  • Gratuito
  • Mais informações: @museudafotografiafortaleza

