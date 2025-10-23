Museu da Fotografia inaugura exposição de Bob Wolfenson em Caucaia

Museu da Fotografia inaugura exposição de Bob Wolfenson em CaucaiaCirculando em parceria com o Instituto Myra Eliane, exposição gratuita apresenta retratos de diversas personalidades brasileiras feitos por Bob Wolfenson
Desde setembro, o Espaço Cultural Arandu, na Caucaia, hospeda a mostra “Retratos”, do fotógrafo Bob Wolfenson.
Com entrada gratuita, a exposição chega ao município em uma iniciativa conjunta do Museu da Fotografia Fortaleza com o Instituto Myra Eliane.
Em cartaz até o dia 28 de novembro, a mostra reúne mais de 100 retratos de personalidades da cultura, moda, esporte e política, além de mostrar a evolução do fotógrafo, que transitou entre a arte, a moda e a publicidade ao longo de sua carreira.
Com mais de cinco décadas de carreira, Bob Wolfenson é um dos nomes consagrados da fotografia brasileira. Nascido em São Paulo, em 1954, iniciou sua trajetória ainda adolescente, aos 16 anos, quando começou a trabalhar no estúdio da Editora Abril.
Entre os inúmeros nomes que já posaram para suas lentes estão Caetano Veloso, Fernanda Montenegro, Taís Araújo, Camila Pitanga, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva.
Autor de livros como Jardim da Luz (1996), Antifachada (2004) e Belvedere (2013), o fotógrafo também se destacou em exposições que revisitam sua extensa produção, como “Retratos” e "Exteriores".
"Retratos", por sua vez, reúne imagens de personalidades produzidas ao longo de 45 anos, revelando não apenas o percurso de um artista, mas também uma crônica visual da sociedade brasileira.
- Quando: em cartaz até 28 de novembro
- Onde: Espaço Cultural Arandu (avenida Central, S/N – Caucaia)
- Gratuito
- Mais informações: @museudafotografiafortaleza