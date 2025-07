CasaCor Ceará 2025 homenageia obra do Mestre Espedito Seleiro

Edição deste ano destaca sonhos e sustentabilidade; com ação que acontece entre os dias 2 de outubro e 16 de novembro; saiba mais

Leia Também | Guia Vida&Arte CasaCor propõe um olhar diferente para a mostra no Ceará

Nesta quinta-feira, 3, profissionais e organizadores da CasaCor Ceará se reuniram na Pinacoteca do Ceará para anunciar detalhes da edição deste ano. Com o tema “Semear Sonhos”, o projeto acontece entre os dias 2 de outubro e 16 de novembro e homenageia o mestre da cultura cearense Espedito Seleiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Todas as vezes que a gente faz esse projeto eu fico emocionada, nervosa. Todos os anos queremos surpreender, fazer com que as pessoas se emocionem quando adentrar o imóvel. E isso depende de vocês (arquitetos e designers). Eu e minha família somos como os maestros, vocês são os músicos”, discursou Neuma Figueirêdo, diretora da CasaCor Ceará.

Em 2025, o projeto será montado no mesmo imóvel que foi realizado em 2023, na rua Tibúrcio Cavalcante, 607 - Meireles. Serão, até a data desta divulgação, 33 ambientes inéditos criados por arquitetos e designers que valorizam a cultura e o artesanato do Ceará.

Leia também | CasaCor Ceará 2025: visita técnica abre trabalhos da nova edição

CasaCor 2025: Semear Sonhos

O evento discutiu o tema selecionado, “Semear Sonhos”, sob a perspectiva da bioarquitetura, sustentabilidade e novas formas de ocupar o mundo de maneira consciente. Desse modo, surgiu a escolha de homenagear o "Mestre do Couro", o cearense Espedito Seleiro, que deve estar presente ainda mais nos ambientes montados este ano.