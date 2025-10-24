Marília Mendonça: projeto quer lançar 10 músicas inéditas por ano

Marília Mendonça: empresário diz querer lançar 10 músicas póstumas por ano"Segundo Amor a Vida" inaugura uma série de lançamentos póstumos de Marília Mendonça. O projeto preserva a voz da cantora sertaneja; entenda
O empresário Wander Oliveira, dono da Workshow, a empresa que administra a obra de Marília, revelou que “Segundo Amor a Vida”, lançada na noite desta quinta-feira, 23, é apenas o primeiro de uma série de lançamentos póstumos programados para os próximos anos.
“A ideia é trabalhar dez músicas por ano. Existem coisas para 20 anos, com folga”, afirmou Oliveira ao jornalista André Piunti.
Marília possui 345 obras musicais e 482 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva da música no Brasil, conforme dados fornecidos pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) à CNN.
Os fãs, portanto, podem esperar novos trabalhos inéditos de Marília Mendonça sendo divulgados gradualmente, em um projeto que busca manter viva a memória e o legado da cantora.
Novo single de Marília Mendonça
“Segundo Amor a Vida” foi lançada exatamente quatro anos após a morte de Marília Mendonça. A faixa marca mais uma parceria entre a estrela do sertanejo e o compositor Juliano Tchula.
Segundo a equipe da cantora, a canção foi escrita e registrada por Marília em 2018, mas só foi produzida após sua morte, com a adição dos instrumentos à voz original da artista.
A equipe de Marília também esclareceu os processos de produção da faixa, reforçando o compromisso em preservar a autenticidade da cantora.
“Todo lançamento oficial de Marília preserva sua voz original, sem nenhuma utilização de IA, nem nesse lançamento e em nenhum outro. O desejo de manter a essência da voz marcante e única de Marília Mendonça é algo inegociável e indiscutível”, afirma sua equipe em depoimento.
Marília Mendonça morreu aos 26 anos, em 2021, vítima de um acidente aéreo. Na época, era considerada um fenômeno da música sertaneja, com shows lotados e uma legião de fãs em todo o país.
Mesmo após quatro anos, a cantora continua movimentando a cena sertaneja. Um exemplo é a faixa “Leão”, lançada no álbum “Decretos Reais”, em 2023, que ultrapassou 500 milhões de reproduções no Spotify somente na primeira quinzena de outubro deste ano.