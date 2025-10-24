Marília Mendonça: projeto quer lançar 10 músicas inéditas por ano

Série de canções póstumas de Marília Mendonça serão lançadas; confira / Crédito: Divulgação

O empresário Wander Oliveira, dono da Workshow, a empresa que administra a obra de Marília, revelou que “Segundo Amor a Vida”, lançada na noite desta quinta-feira, 23, é apenas o primeiro de uma série de lançamentos póstumos programados para os próximos anos. “A ideia é trabalhar dez músicas por ano. Existem coisas para 20 anos, com folga”, afirmou Oliveira ao jornalista André Piunti.

O empresário Wander Oliveira, dono da Workshow, a empresa que administra a obra de Marília, revelou que "Segundo Amor a Vida", lançada na noite desta quinta-feira, 23, é apenas o primeiro de uma série de lançamentos póstumos programados para os próximos anos. "A ideia é trabalhar dez músicas por ano. Existem coisas para 20 anos, com folga", afirmou Oliveira ao jornalista André Piunti.

Marília possui 345 obras musicais e 482 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva da música no Brasil, conforme dados fornecidos pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) à CNN. Os fãs, portanto, podem esperar novos trabalhos inéditos de Marília Mendonça sendo divulgados gradualmente, em um projeto que busca manter viva a memória e o legado da cantora.

Novo single de Marília Mendonça "Segundo Amor a Vida" foi lançada exatamente quatro anos após a morte de Marília Mendonça. A faixa marca mais uma parceria entre a estrela do sertanejo e o compositor Juliano Tchula.

Segundo a equipe da cantora, a canção foi escrita e registrada por Marília em 2018, mas só foi produzida após sua morte, com a adição dos instrumentos à voz original da artista. A equipe de Marília também esclareceu os processos de produção da faixa, reforçando o compromisso em preservar a autenticidade da cantora.

Nova música de Marília Mendonça fala sobre um amor não correspondido