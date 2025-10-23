Sabiaguaba recebe shows de Felipe Cazaux e tributo a Belchior

Sabiaguaba recebe shows gratuitos de Felipe Cazaux e tributo a BelchiorIniciativa busca fomentar shows no litoral cearense e, nesta edição, reúne apresentações de Tatianna Freitas, Claudine, Felipe Cazaux e Daíra
Acontece neste sábado, 25, a 28ª edição do Projeto Praia da Música Cearense, que tem como objetivo fomentar a cultura, a preservação do meio ambiente e o turismo no litoral cearense.
Nesta edição, o projeto se instala no Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba e convida diversos nomes da cultura cearense para uma programação musical gratuita, que terá início às 17 horas.
O evento abrirá com Daíra, cantora fluminense que interpreta o repertório de Belchior no aclamado show “Amar e Mudar as Coisas”.
Em seguida, Tatianna Freitas apresenta um repertório autoral, enquanto Claudine traz suas referências de rock e MPB, e Felipe Cazaux interpreta uma mistura de jazz, blues e soul.
Além de preservar o meio ambiente e o turismo no litoral, o evento reúne gastronomia, música e entretenimento.
Estreando no polo cultural da Sabiaguaba, o festival itinerante contribui para o fortalecimento do turismo sustentável e do uso consciente dos espaços públicos, em um ponto de grande circulação na Capital.
Sob o patrocínio do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), e com curadoria do músico e produtor cultural Isaac Cândido, o evento já passou por localidades como Icaraizinho de Amontada, Paracuru e a Praia da Baleia, em Itapipoca.
Projeto Praia da Música Cearense na Sabiaguaba
- Quando: sábado, 25, às 17 horas
- Onde: Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba (Rua Sabiaguaba, 832)
- Gratuito
- Mais informações: @praiadamusica