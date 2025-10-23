Sabiaguaba recebe shows de Felipe Cazaux e tributo a Belchior

Iniciativa busca fomentar shows no litoral cearense e, nesta edição, reúne apresentações de Tatianna Freitas, Claudine, Felipe Cazaux e Daíra / Crédito: @praiadamusica/Reprodução

Acontece neste sábado, 25, a 28ª edição do Projeto Praia da Música Cearense, que tem como objetivo fomentar a cultura, a preservação do meio ambiente e o turismo no litoral cearense. Nesta edição, o projeto se instala no Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba e convida diversos nomes da cultura cearense para uma programação musical gratuita, que terá início às 17 horas.