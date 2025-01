Complexo da Sabiaguaba inicia revitalização do piso sem interrupção nas atividades

Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba em julho de 2024 / Crédito: Karyne Lane/O POVO

O Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba, em Fortaleza, passará por uma revitalização na sua estrutura, com foco na troca do piso. O projeto, previsto para começar na próxima segunda-feira, 6, busca proporcionar maior segurança e comodidade aos frequentadores e trabalhadores, utilizando materiais mais modernos e sustentáveis. A iniciativa é conduzida pela Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará (Sema), responsável pela gestão do espaço.

De acordo com o Governo do Ceará, a obra será executada em etapas, com conclusão estimada em quatro meses, com finalização no mês de abril.