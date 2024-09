Felipe Cazaux faz show gratuito no Vila Azul do Mar no sábado, 14

Cantor e guitarrista Felipe Cazaux se apresenta neste sábado, 14, no Vila Azul do Mar Crédito: Barbara Moira em 01-09-2020

Localizado no Porto das Dunas, no município de Aquiraz, o Vila Azul do Mar promove neste fim de semana muita diversão e música ao vivo para todos os públicos. Iniciando no sábado, 14, o espaço que integra o Beach Park traz na programação musical o músico Felipe Cazaux a partir das 17 horas. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na ocasião, o cantor e guitarrista apresenta aos presentes um repertório que reúne canções do soul groove, rock, pop e blues. No mesmo horário, o espaço instalado próximo ao carrossel terá apresentação infantil com o Circolarizando.

Às 20 horas, a animação das crianças fica por conta do Trio Aquarelinha. Já no palco principal, o cantor Iago Vital traz um show que vai agradar os amantes do pop, dance e rock. Com entrada gratuita, o espaço conta com restaurantes e atividades para crianças. A programação musical segue no domingo, 15, com apresentação da cantora Wilenaina, que irá mesclar o rock e o pop rock dos anos 1990 e 2000.

Confira programação musical da Vila Azul do Mar Sábado, 14 Palco principal 17 horas: Felipe Cazaux



19h50min: Iago Vital Carrossel 17 horas: Circolarizando



20 horas: Trio Aquarelinha Domingo, 15 Palco Principal