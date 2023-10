Projeto Praia da Música Cearense oferece shows gratuitos em Paracuru

A sexta edição do projeto Praia da Música Cearense ocorre neste sábado, 21, na praia de Paracuru e tem como principal intuito consolidar e fomentar a cultura, além de preservar o meio ambiente e o turismo no litoral.

“O objetivo do projeto é também dar mais visibilidade para a música cearense. São tantos compositores bacanas nesse Estado e nossos letristas estão sempre fazendo músicas com qualidade, mas normalmente nós não somos valorizados”, declara Isaac.

As expectativas é que o projeto consiga, nas próximas edições, ser realizado em outras praias do litoral cearense. “Começamos em Paracuru, mas desejamos levar esse projeto para outros locais, levando a música do Ceará com a gente”, finaliza o produtor cultural.

Neste ano, o evento vai ter como atrações principais DJ Dendê e a banda Os Transacionais. Os shows vão acontecer na Boca do Poço, a partir das 17 horas de forma gratuita.

Projeto Praia da Música Cearense



Onde : Boca do Poço - Paracuru



: Boca do Poço - Paracuru Quando : sábado, 21, a partir das 17 horas

: sábado, 21, a partir das 17 horas Mais informações : no Instagram @praiadamusica



: no Instagram @praiadamusica Gratuito



