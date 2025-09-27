Praia Acessível na Iracema: lazer, dança e música para PCDs

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 27.09.2025: Luís Galvão 40. A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) realiza neste sábado (27/9), às 9h, na Praia de Iracema, um passeio dos beneficiários do Cartão Gratuidade à Praia em parceria com o projeto Praia Acessível, do Governo do Ceará em parceria com a Secretaria do Turismo da Prefeitura Municipal de Fortaleza.(Daniel Galber/Especial para O POVO) / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

A Praia de Iracema reuniu 25 pessoas com deficiência, beneficiárias do cartão de gratuidade no transporte coletivo, e seus acompanhantes, para uma ação especial numa manhã de lazer, neste sábado, 27. Promovida pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), a ação faz parte do projeto "Praia Acessível" e foi realizada em comemoração ao mês da pessoa com deficiência.

Atualmente, 57 mil pessoas possuem o cartão de gratuidade ativo, garantindo passagens gratuitas, com ou sem acompanhante, conforme prevê a Lei Complementar nº 57/2008. O prefeito Evandro Leitão acompanhou o passeio e, em entrevista ao O POVO, ressaltou a importância de transformar a iniciativa em uma atividade contínua. “Isso iniciou de forma embrionária e nós estamos ampliando essa ação aqui, trazendo 25 pessoas com deficiência para que elas possam ver o mar, possam ter esse contato com a natureza e com o oceano. [...] Nós queremos fazer dessa ação um projeto contínuo”. George Dantas, presidente da Etufor, explicou que a pasta procurou a Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) e no diálogo, junto com a secretária dos Direitos Humanos do Ceará, Socorro França, o equipamento foi disponibilizado.

Praia acessível: ação une lazer e cidadania

Ainda segundo ele, a ação surgiu a partir do diálogo com os próprios usuários, a ideia foi unir transporte gratuito e acessibilidade ao mar, em uma programação que incluiu banho assistido, bicicletas adaptadas, massoterapia e até apresentação musical de uma DJ com deficiência visual. “O Praia Acessível é montado para receber as pessoas com deficiência. Ele surgiu da escuta e da conversa com as próprias pessoas que a gente atende na Etufor, e na conversa com elas fomos chamando outros órgãos e conseguindo oportunizar de levar a cidade até mais perto delas”, afirma. Para o gestor da pasta, a maior dificuldade na questão da acessibilidade é o fator das cidades serem construídas sem pensar nas pessoas com deficiências.

“A maior dificuldade é conseguirmos disponibilizar os equipamentos públicos para essas pessoas, mas eu acho que com diálogo e com planejamento nós conseguimos. Obviamente há uma dificuldade em fazer todos os dias, mas com planejamento é possível oportunizar para que essas pessoas sejam incluídas na programação da cidade.” FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 27.09.2025: Igor Mesquita - Gestão de Políticas Públicas, Coordenador do cpl_nacional_deficienciafisica.. Fui pesquisar algumas tecnologias e programas que eu poderia fazer a utilização, acabei encontrando o Virtual DJ, que tem recursos de acessibilidade. Investi nos equipamentos, na qualificação do curso para isso e está dando certo. Eu acho que realmente me encontrei como DJ”.

Lanis DJ, de 29 anos, na ação do Praia Acessível na Praia de Iracema. Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Lanis, que também está cursando licenciatura em educação física, enfatiza a valorização dos artistas locais nos eventos. “Vemos muitos artistas sem deficiência se apresentando, não só aqui no espaço da praia, mas no geral, como em outros ambientes. E pouco se vê dessa atuação das pessoas com deficiência nesses eventos, mostrando as suas habilidades e suas capacidades, que, sim, nós também temos independentemente das nossas limitações”. Já Reginalda Batista Pereira, de 47 anos, é bailarina desde os 29 anos e integra as companhias “Elos da Vida” e “Mulheres que se ama”. Para ela, esse momento é uma forma de garantir o direito das pessoas com deficiência e citou a importência de ter presente nos locais diferentes tipos de cadeiras, não só as de banho, mas também de passeio, esporte e balé, como a que ela estava usando. “Isso é importante para que a pessoa com deficiência possa estar incluída. Pois quem não é visto, não é lembrado”.