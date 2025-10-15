Belchior é homenageado em sarau que reúne 10 artistas cearenses

Belchior é homenageado em sarau que reúne 10 artistas cearensesEncontro conta com dez artistas interpretando 16 canções do artista cearense Belchior. Ingressos estão disponíveis no Sympla, custando R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia
A 10ª edição do Sarau Alucinação presta homenagem aos 79 anos do cearense Belchior. Acontecendo na quarta-feira, 22, às 20 horas, no Cenário Casa de Música, o encontro reúne artistas como Alan Kardec, Calé Alencar e Edinho Villas Boas, para reviver os maiores sucessos do compositor.
Ao todo, seis apresentações compõem a programação do evento, passando por 16 das canções de mais relevância do artista. Alana G. Alencar, Marta Pinheiro, Mona Gadelha, Raara Rodrigues, Ricardo Pinheiro e o grupo Tannat também foram confirmados para integrar a celebração.
Os ingressos para a apresentação estão disponíveis no Sympla, custando R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia.
Sarau Alucinação
A iniciativa surgiu em 2021, visando reunir poetas e artistas cearenses em espaços de arte e cultura, promovendo um intercambio cultural dos produtores locais.
O Sarau foi idealizado por Alana Girão e Marta Pinheiro, e recebeu o nome em lembrança do segundo disco de Belchior, "Alucinação", obra que teve mais de 30 mil cópias vendidas em apenas um mês.
Com sua primeira edição no Rio de Janeiro (RJ), o evento também ocorreu em Olinda (PE) e juntou ao menos 30 artistas, nas duas cidades, celebrando a cultura regional em outras localidades.
Márcio Catunda, Oswald Barroso, Mano Alencar, Cyda Olímpio, Lúcio Ricardo, Lucinha Menezes, Gylmar Chaves, Ronald de Carvalho, Edmar Gonçalves, Dimas Macedo, Iris Cavalcante e Lisiane Forte, foram alguns dos nomes que estiveram presentes no projeto.
10ª edição do Sarau Alucinação
- Quando: quarta-feira, 22, às 20 horas
- Onde: Cenário Casa de Música (R. Professor Dias da Rocha, 579, Loja 1 - Meireles)
- Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). À venda no Sympla