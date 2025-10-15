Belchior é homenageado em sarau que reúne 10 artistas cearenses

Os 79 anos de Belchior são comemorados com sarau que reúne 10 artistas cearenses / Crédito: João Carlos Moura / divulgação

A 10ª edição do Sarau Alucinação presta homenagem aos 79 anos do cearense Belchior. Acontecendo na quarta-feira, 22, às 20 horas, no Cenário Casa de Música, o encontro reúne artistas como Alan Kardec, Calé Alencar e Edinho Villas Boas, para reviver os maiores sucessos do compositor.

A iniciativa surgiu em 2021, visando reunir poetas e artistas cearenses em espaços de arte e cultura, promovendo um intercambio cultural dos produtores locais. O Sarau foi idealizado por Alana Girão e Marta Pinheiro, e recebeu o nome em lembrança do segundo disco de Belchior, "Alucinação", obra que teve mais de 30 mil cópias vendidas em apenas um mês.