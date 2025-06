Projeto Praia da Música Cearense oferece shows gratuitos na Taíba

Em sua 20ª edição, o evento reúne as bandas Donaleda e Guerreiro de Fé no Beco do Surf da Praia da Taíba

Neste sábado, 28, o Beco do Surf, na Praia da Taíba , será palco da 20ª edição do Projeto Praia da Música Cearense .

Com o intuito de consolidar e fomentar a cultura, além de preservar o meio ambiente e o turismo no litoral, o evento reúne gastronomia, música e entretenimento.

Além disso, busca criar um corredor turístico para quem mora ou visita o município, que fica a 76 km de Fortaleza, em São Gonçalo do Amarante.

Estreando no município de São Gonçalo do Amarante, o festival itinerante contribui para o fortalecimento do turismo sustentável e do uso consciente dos espaços públicos em uma das praias mais visitadas da região.