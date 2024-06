Baú da Taty Girl 2024 tem data revelada; saiba quando e onde

“O nosso encontro está confirmado, Fortaleza”, revelou Taty em seu perfil do Instagram. Realizado pela Camarote Shows, o festival de música reúne os inúmeros sucessos da cantora, que se consagrou como uma das principais vozes do forró.

Um dos eventos de forró mais aguardados em Fortaleza já tem data marcada para acontecer. A edição de 2024 do Baú da Taty Girl acontece no dia 23 de novembro , um sábado. A novidade foi anunciada na última semana nas redes sociais da artista cearense.

Com passagens nas bandas Forró Maior, Gaviões do Forró, Forró Real e Solteirões do Forró, Taty Girl é referência no estilo musical e marcou sua voz com os hits “Mel”, “Vida Vazia”, Rubi”, Lábios Divididos”, “Faltou coragem” e outras canções.

O Baú da Taty Girl 2024 será realizado no Marina Park Hotel. Informações sobre início das vendas ou valores dos ingressos para o festival de forró ainda não foram divulgados.

Baú da Taty Girl 2024