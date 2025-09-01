Musical dos Paralamas do Sucesso chega a Fortaleza; saiba mais

Musical "Vital", que homenageia a trajetória da banda Os Paralamas do Sucesso, é apresentado no Theatro Via Sul, em Fortaleza

Marcado para ocorrer nos dias 5, 6 e 7 de setembro, o evento será realizado no Theatro Via Sul e está com ingressos à venda no site Uhuu com valores a partir de R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira).

Chega a Fortaleza neste fim de semana o espetáculo musical “Vital”, que celebra a trajetória da banda Os Paralamas do Sucesso .

Estrelado por Rodrigo Salva, Gabriel Manita e Franco Kuster, os atores interpretam - respectivamente - Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone e apresentam as canções do grupo fluminense que conquistou o País na década de 1980.

Das músicas de rock que marcaram uma geração, o público cearense pode acompanhar as histórias do início da jornada da banda Os Paralamas do Sucesso, suas influências, os bastidores e a amizade que mantém os artistas em atividade até então.

“Vital - O musical dos Paralamas” é apresentado na capital cearense nesta sexta-feira, 5, às 20 horas; no sábado, 6, com sessões às 16h e às 20 horas; e domingo, 7, às 18 horas.