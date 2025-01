Réveillon Gospel e drones na Guarda: vereadores protocolam mais de mil matérias na CMFor

A CMFor esteve reunida extraordinariamente este mês para tramitar - e aprovar - mensagem do Executivo que extinguiu a cobrança da Taxa do Lixo em Fortaleza. Agora, os parlamentares podem protocolar propostas, que serão analisadas quando do retorno dos trabalhos, no próximo mês.

Dentre as matérias protocoladas, os Requerimentos (REQ), que são solicitações formais sobre assuntos da Câmara, são os mais numerosos, com quase 900 propostas. Os pedidos mais comuns feitos pelos parlamentares incluem poda de árvores, limpeza de lagoas, obras de drenagem e pavimentação, instalação de piso intertravado, criação de ciclofaixas e a realização de Sessões Solenes.

No REQ 755/2025, o vereador Bruno Mesquita (PSD) solicita a retirada da ciclofaixa da Rua Ceará, entre a Rua Rio Grande do Sul e a Av. João Pessoa, no Bairro Demócrito Rocha. Em outro pedido, do vereador Germano He-Man (Mobiliza), REQ 739/2025, solicita a implementação do serviço de saneamento básico em toda a Lagoa do Opaia.

Já Irmão Leo (PP), no REQ 849/2025, solicita a volta do atendimento emergencial do Hospital Gonzaguinha José Walter. O vereador Marcos Paulo (PP), no REQ 843/2025, requer reforma no terminal de ônibus da Parangaba.

Indicações

Com o segundo maior número de protocolos, as Indicações (IND) somam quase 200 matérias apresentadas pelos vereadores. Essas propostas abrangem pedidos de melhorias para a cidade, como a reforma de postos de saúde, a manutenção de praças, a instalação de placas de sinalização para aumentar a segurança, a implantação de feiras para melhorar a economia local, além da construção de redes de esgoto para melhorar o saneamento básico e a saúde pública.