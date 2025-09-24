Evandro confirma Réveillon 2026 com dois dias e descentralizado

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 31-12-2024: Movimentação e fogos do Reveillon de Fortaleza para a virada do ano de 2025 na Praia de Iracema. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Fortaleza se prepara para receber 2026 com novidades. O prefeito Evandro Leitão (PT) confirmou que o tradicional Réveillon no Aterro da Praia de Iracema será ampliado para dois dias de shows e contará também com programação em diferentes bairros da Cidade.

O anúncio foi feito durante entrevista ao programa “Entretantos”, podcast da TV Jangadeiro, nesta quarta-feira, 24, e confirmado em material enviado à imprensa.



Segundo Leitão, a decisão de estender a festa se deve às condições econômicas do município, mas sem abrir mão de grandes atrações. "Nós vamos ter dois dias de Réveillon, até pelas condições econômicas do município. Mas teremos grandes atrações. São grandes cantores a nível nacional e local. Faremos descentralizado, também em bairros afastados da região central", afirmou.

A descentralização das celebrações segue a mesma lógica adotada neste ano pela Prefeitura de Fortaleza em outras datas festivas. Tanto o Carnaval quanto o São João contaram com palcos espalhados por diferentes regiões da Cidade, permitindo que moradores de áreas mais distantes do centro também tivessem acesso gratuito a shows e apresentações culturais.



Ainda não foram divulgados os nomes dos artistas que subirão ao palco do Réveillon de 2026. A expectativa, no entanto, é que a programação reúna talentos locais a atrações de renome nacional, repetindo o formato que já marcou outras festas organizadas pela gestão municipal.

Histórico dos Réveillons de Fortaleza: festas, atrações e cancelamentos: Fortaleza ganhou destaque nacional nos últimos anos pelas celebrações de fim de ano, reunindo grandes nomes da música brasileira e internacional. Os últimos três Réveillons da Capital registraram diversidade de estilos e mudanças de programação, incluindo cancelamentos de última hora.

Réveillon 2022

O evento aconteceu em dois dias, 30 e 31 de dezembro, reunindo uma mistura de ritmos e artistas consagrados. No dia 30, subiram ao palco Jorge Aragão, Vanessa da Mata, Getúlio Abelha, Luiza Sonza, Daniela Mercury, Xand Avião, Nattanzinho e Marcia Felipe.

No dia 31, a festa contou com Waldonys, Camila Marieta, Felipe Amorim, Alcione, Alceu Valença, Alok, Nando Reis, Luan Santana e Mari Fernandez.

Réveillon 2023

Roberto Carlos faz show em Fortaleza neste domingo, 13, no Iguatemi Hall Crédito: AURÉLIO ALVES O evento começou já no dia 29 de dezembro, com um show histórico de Roberto Carlos. No dia seguinte, o palco da Praia de Iracema reuniu nomes como Mara Pavanelly, Nonato Lima, Péricles, Luísa Sonza, Marisa Monte, Xand Avião, Bell Marques, Murilo Huff e Mari Fernandez.



No dia 31, a festa contou com Paulo Benevides, Giovana Bezerra, Camila Marieta, Marina Sena, Ney Matogrosso, João Gomes, Wesley Safadão, Titãs, Alok e Taty Girl.

Réveillon 2024

Previsto para três dias (29 a 31 de dezembro), o Réveillon 2024 teve mudanças significativas na programação devido a dificuldades financeiras apontadas pela gestão municipal. Anunciada pelo prefeito Sarto (PDT) via redes sociais, a festa foi reduzida para apenas um dia — 31 de dezembro.

A programação final incluiu seis apresentações: Vanessa da Mata, Paralamas do Sucesso, Pedro Sampaio, Matuê, Henry Freitas e Paulo José. Antes da redução, o evento contaria também com Pabllo Vittar, Taty Girl, Marisa Monte com Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown, Diogo Nogueira e Simone Mendes, atrações que acabaram canceladas.

