Pause: escritor Lira Neto fala sobre o mercado editorial nacional

Nesta sexta-feira, 3 de outubro, o programa Pause , apresentado pelo jornalista Clovis Holanda, recebe o escritor Lira Neto, autor da biografia de figuras célebres e históricas como Getúlio Vargas, Castelo Branco, Padre Cícero, Maysa, Dom Pedro II e Edson Queiroz.

De volta à terra natal, Fortaleza, após anos vivendo na Europa, ele trabalha em novos projetos, como a biografia de Luiz Gonzaga e as aulas do curso "A arte da biografia: Como escrever histórias de vida". No episódio, o jornalista por formação, com passagem pelo O POVO, fala sobre o processo de trabalho e criativo do autor, o ócio para reequilibra a mente, mercado editorial nacional, redes sociais e a formação de um público leitor, dentre outros temas.

Sobre o programa Pause

Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.



