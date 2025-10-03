Pause: escritor Lira Neto fala sobre o mercado editorial nacional

Pause: Lira Neto é o entrevistado nesta sexta-feira, 3De volta à terra natal, Fortaleza, escritor Lira Neto aborda o processo de trabalho e criativo do autor, o ócio para reequilibra a mente, mercado editorial nacional e outros temas à mesa
Assista ao programa da sexta-feira, 3 de outubro:
Nesta sexta-feira, 3 de outubro, o programa Pause, apresentado pelo jornalista Clovis Holanda, recebe o escritor Lira Neto, autor da biografia de figuras célebres e históricas como Getúlio Vargas, Castelo Branco, Padre Cícero, Maysa, Dom Pedro II e Edson Queiroz.
De volta à terra natal, Fortaleza, após anos vivendo na Europa, ele trabalha em novos projetos, como a biografia de Luiz Gonzaga e as aulas do curso "A arte da biografia: Como escrever histórias de vida". No episódio, o jornalista por formação, com passagem pelo O POVO, fala sobre o processo de trabalho e criativo do autor, o ócio para reequilibra a mente, mercado editorial nacional, redes sociais e a formação de um público leitor, dentre outros temas.
Sobre o programa Pause
Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.
Serviço
- Programa: Pause
- Quando: toda sexta-feira, às 16 horas
- Onde: ao vivo no canal do O POVO no YouTube, também com transmissão no Facebook e Instagram do O POVO Online