Lira Neto: abertas inscrições para curso de biografia em Fortaleza

Inscrições para curso de biografia com Lira Neto estão abertasCurso de biografia com jornalista e escritor cearense Lira Neto está com inscrições abertas; melhores trabalhos podem integrar um e-book
Lira Neto, escritor e jornalista cearense, ministrará o curso “A Arte da Biografia: Como escrever histórias de vida”. As aulas acontecerão entre 29 de setembro e 3 de dezembro.
As inscrições para a formação estão abertas e podem ser feitas no site da editora Armazém da Cultura, custando R$ 2.400 até 19 de setembro.
São 40 horas de duração divididas em duas aulas por semana, nas quais serão trabalhados dois módulos: Fundamentos e pesquisa e A escrita e a ética do biógrafo.
Textos de apoio e exercícios práticos a cada aula são alguns dos elementos que os participantes terão acesso. Ao final, serão convidados a escrever um perfil biográfico de até 20 mil caracteres.
Os melhores trabalhos poderão integrar uma brochura ou e-book coletivo.
Quem é Lira Neto?
Lira Neto nasceu em Fortaleza, em 1963. É jornalista e escritor. Foi vencedor do Prêmio Jabuti, principal honraria da literatura brasileria, em quatro ocasiões.
Entre os livros lançados por Lira Neto estão "Padre Cícero: Poder, fé e guerra no sertão" (2009), vencedor do Jabuti em 2010; a trilogia "Getúlio" (2012-2014), cujo segundo volume foi premiado em 2014; "Uma história do samba: As origens" (2017) e "Castello: A marcha para a ditadura" (2019).
“A Arte da Biografia: Como escrever histórias de vida”
- Quando: 29 de setembro a 3 de dezembro, às segundas-feiras e quartas-feiras, das 19h às 21 horas
- Onde: Armazém da Cultura (rua Jorge da Rocha, 154 - Aldeota)
- Quanto: R$ 2.400 (valor promocional)
- Mais informações e inscrições: No site da Armazém Cultural