Lira Neto: abertas inscrições para curso de biografia em Fortaleza

Jornalista cearense e escritor Lira Neto ministra curso de biografia / Crédito: LUÍS SIMIONE/Divulgação

Lira Neto, escritor e jornalista cearense, ministrará o curso “A Arte da Biografia: Como escrever histórias de vida”. As aulas acontecerão entre 29 de setembro e 3 de dezembro. As inscrições para a formação estão abertas e podem ser feitas no site da editora Armazém da Cultura, custando R$ 2.400 até 19 de setembro.

São 40 horas de duração divididas em duas aulas por semana, nas quais serão trabalhados dois módulos: Fundamentos e pesquisa e A escrita e a ética do biógrafo. Leia também | Oficina da UFC e quadrinista cearense são indicados em premiação nacional de quadrinhos

Textos de apoio e exercícios práticos a cada aula são alguns dos elementos que os participantes terão acesso. Ao final, serão convidados a escrever um perfil biográfico de até 20 mil caracteres. Os melhores trabalhos poderão integrar uma brochura ou e-book coletivo.

Quem é Lira Neto? Lira Neto nasceu em Fortaleza, em 1963. É jornalista e escritor. Foi vencedor do Prêmio Jabuti, principal honraria da literatura brasileria, em quatro ocasiões. Jornalista cearense e escritor Lira Neto ministra curso de biografia Crédito: Reprodução/Instagram @_liraneto Entre os livros lançados por Lira Neto estão "Padre Cícero: Poder, fé e guerra no sertão" (2009), vencedor do Jabuti em 2010; a trilogia "Getúlio" (2012-2014), cujo segundo volume foi premiado em 2014; "Uma história do samba: As origens" (2017) e "Castello: A marcha para a ditadura" (2019).

