Taylor Swift anuncia filme nos cinemas sobre seu novo álbum

"Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl" trará clipe inédito, bastidores do álbum e terá exibição limitada entre 3 e 5 de outubro / Crédito: Marcus Piggott/ Reprodução

A cantora Taylor Swift anunciou nesta sexta-feira, 19, a estreia do filme “Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl”, que chegará aos cinemas em estreia mundial entre os dias 3 e 5 de outubro. A produção promete ser como uma "festa de lançamento" para o novo álbum da cantora, The Life of a Showgirl, que será lançado no próximo dia 3.

Com 89 minutos de duração, o filme promete novidades como um clipe inédito para a faixa "The Fate of Ophelia", que faz parte do novo disco de Taylor. O evento também incluirá uma série de materiais inéditos, como imagens de bastidores das gravações e "reflexões pessoais de Taylor" sobre as faixas do álbum. Com exibição limitada, entre os dias 3 e 5 de outubro, a rede Cinépolis confirmou que vai promover a exibição do longa no Brasil, mas ainda sem detalhes sobre as cidades. Tudo que se sabe sobre o 12º álbum de Taylor Swift Depois de lançar "The Tortured Poets Department" em 2024, a cantora pop norte-americana anunciou seu 12º álbum no dia 12 de agosto, no videocast do noivo, o jogador de futebol americano Travis Kelce.

O disco é descrito por Swift como uma reflexão sobre a alegria e a energia dos bastidores da sua Eras Tour, com uma estética em tons de laranja. Ele contará com a participação de Sabrina Carpenter em uma das faixas e promete ser mais animado e dançante do que o anterior, lançado em abril de 2024. No site da cantora, "The Life of a Showgirl" já está disponível para pré-venda nos formatos de vinil, cassete e CD.