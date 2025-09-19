Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Taylor Swift anuncia filme nos cinemas sobre seu novo álbum

"Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl" trará clipe inédito, bastidores do álbum e terá exibição limitada entre 3 e 5 de outubro
Tipo Notícia

A cantora Taylor Swift anunciou nesta sexta-feira, 19, a estreia do filme “Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl”, que chegará aos cinemas em estreia mundial entre os dias 3 e 5 de outubro.

A produção promete ser como uma "festa de lançamento" para o novo álbum da cantora, The Life of a Showgirl, que será lançado no próximo dia 3.

Com 89 minutos de duração, o filme promete novidades como um clipe inédito para a faixa "The Fate of Ophelia", que faz parte do novo disco de Taylor.

O evento também incluirá uma série de materiais inéditos, como imagens de bastidores das gravações e "reflexões pessoais de Taylor" sobre as faixas do álbum.

Com exibição limitada, entre os dias 3 e 5 de outubro, a rede Cinépolis confirmou que vai promover a exibição do longa no Brasil, mas ainda sem detalhes sobre as cidades.

Tudo que se sabe sobre o 12º álbum de Taylor Swift

Depois de lançar "The Tortured Poets Department" em 2024, a cantora pop norte-americana anunciou seu 12º álbum no dia 12 de agosto, no videocast do noivo, o jogador de futebol americano Travis Kelce.

O disco é descrito por Swift como uma reflexão sobre a alegria e a energia dos bastidores da sua Eras Tour, com uma estética em tons de laranja.

Ele contará com a participação de Sabrina Carpenter em uma das faixas e promete ser mais animado e dançante do que o anterior, lançado em abril de 2024.

No site da cantora, "The Life of a Showgirl" já está disponível para pré-venda nos formatos de vinil, cassete e CD.

"The Life of a Showgirl" também será o primeiro álbum lançado pela cantora após ela comprar os direitos autorais de seus trabalhos, que haviam sido adquiridos pela empresa de investimentos Shamrock Capital.

A situação deu início a uma série de relançamentos de regravações com o selo "Taylor's Version" por parte de Taylor Swift.

O acordo para reaver os direitos de suas seis primeiras obras, segundo estimativa da Billboard, chegou a 360 milhões de dólares. Desde maio de 2025, ela detém os direitos sobre todo o seu catálogo musical.

