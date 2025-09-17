Série 'O Verão Que Mudou Minha Vida' ganha filme; saiba mais

Série 'O Verão Que Mudou Minha Vida' ganha filme; saiba maisSérie do momento, "O Verão Que Mudou Minha Vida", terá capítulo final em filme produzido pela Prime Video
“O Verão Que Mudou Minha Vida”, série que vem sendo amplamente comentada nas redes sociais, teve seu último episódio exibido nesta quarta-feira, 17, na Prime Video.
No entanto, ainda não é o fim da história de Belly e os irmãos Fisher. A produção terá seu “gran finale” em um filme, conforme divulgado por Jenny Han, escritora da obra que deu origem à trama.
“Há mais um grande marco na jornada de Belly, e eu pensei que só um filme poderia dar a ele o devido reconhecimento”, revelou Jenny em entrevista no tapete vermelho realizado para a estreia do último capítulo.
“Sou muito grata ao Prime Vídeo por continuar apoiando minha visão para esta história e por tornar possível compartilhar este capítulo final com os fãs”, finalizou a autora.
Detalhes sobre a produção cinematográfica ainda não foram divulgados, mas o roteiro deve ser escrito por Han – que também é autora da franquia teen “Para Todos os Garotos que já Amei”, adaptada pela Netflix.
Sucesso da Prime Video, “O Verão Que Mudou Minha Vida” chega ao fim
Baseado na trilogia homônima de Jenny Han, “O Verão Que Mudou Minha Vida” acompanha as idas de Belly aà casa de praia dos Fisher, filhos da melhor amiga de sua mãe e por quem a garota nutre grande afeto.