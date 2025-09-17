Série 'O Verão Que Mudou Minha Vida' ganha filme; saiba mais

"O Verão Que Mudou Minha Vida" ganha filme / Crédito: ERIKA DOSS/Prime Video/Divulgação

“O Verão Que Mudou Minha Vida”, série que vem sendo amplamente comentada nas redes sociais, teve seu último episódio exibido nesta quarta-feira, 17, na Prime Video. No entanto, ainda não é o fim da história de Belly e os irmãos Fisher. A produção terá seu “gran finale” em um filme, conforme divulgado por Jenny Han, escritora da obra que deu origem à trama.

"Há mais um grande marco na jornada de Belly, e eu pensei que só um filme poderia dar a ele o devido reconhecimento", revelou Jenny em entrevista no tapete vermelho realizado para a estreia do último capítulo.

"Sou muito grata ao Prime Vídeo por continuar apoiando minha visão para esta história e por tornar possível compartilhar este capítulo final com os fãs", finalizou a autora.

“Sou muito grata ao Prime Vídeo por continuar apoiando minha visão para esta história e por tornar possível compartilhar este capítulo final com os fãs”, finalizou a autora. Detalhes sobre a produção cinematográfica ainda não foram divulgados, mas o roteiro deve ser escrito por Han – que também é autora da franquia teen “Para Todos os Garotos que já Amei”, adaptada pela Netflix.