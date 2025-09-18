5 filmes baseados em livros de romance e onde assisti-los / Crédito: Edicase Entretenimento

Os livros por si só já são um universo mágico, capazes de encantar e transportar leitores para diferentes histórias. Quando ganham adaptações para filmes, essa experiência se torna ainda mais intensa — especialmente se o gênero for romance, um dos favoritos entre os leitores brasileiros. Segundo o levantamento “Retratos da Leitura no Brasil”, que traça um panorama dos hábitos de leitura no país, 20% dos entrevistados em 2024 apontaram o romance como estilo preferido, ficando atrás apenas da Bíblia e dos contos.

Diante desse favoritismo, serviços de streaming e produtoras audiovisuais têm apostado cada vez mais na categoria, lançando produções focadas no primeiro amor, recomeços, reencontros inesperados e paixões que atravessam o tempo. Essas adaptações vêm conquistando tanto o público fiel das páginas quanto novos telespectadores, que encontram no cinema e na TV uma forma diferente de viver essas narrativas. A seguir, confira 5 filmes baseados em livros de romance e onde assisti-los! 1. Bridget Jones: Louca pelo Garoto (2025) Baseado na saga de livros de Helen Fielding, “Bridget Jones: Louca pelo Garoto” apresenta um novo capítulo dessa clássica história dos anos 2000. Agora viúva e mãe solteira, Bridget (Renée Zellweger) dedica-se inteiramente aos dois filhos, Billy, de 9 anos, e Mabel, de 4 anos. Cansada de viver entre o luto e a maternidade, ela decide retomar a carreira e se abrir para o amor novamente. Incentivada pelos amigos, a protagonista entra em um aplicativo de namoro e passa a conciliar tarefas profissionais, pessoais e amorosas, tudo isso enquanto lida com as mães perfeitas da escola. É aí que surgem dois novos interesses afetivos, com personalidades completamente diferentes, trazendo novas emoções e narrativas para a trama.

Onde assistir: Prime Video. 2. Fazendo Meu Filme (2024) Inspirado no best-seller infanto-juvenil de Paula Pimenta, “Fazendo Meu Filme” conta a história de Fani (Bela Fernandes), uma jovem dedicada aos estudos e apaixonada por cinema. Durante o ano letivo, sua mãe a incentiva a participar de uma seleção para um intercâmbio em Londres. “E quando Fani passa em primeiro lugar, tem que lidar com sentimentos e conflitos internos ao se descobrir apaixonada por alguém inesperado”, descreve a sinopse oficial. O elenco da produção também conta com Xande Valoi, Giovanna Chaves, Alanys Santos, Júlia Svacinna, Caio Paduan e Samara Felippo.

Onde assistir: Prime Video. 3. Amor(es) Verdadeiro(s) (2023) Uma adaptação do livro homônimo de Taylor Jenkins Reid, também autora de “Daisy Jones & The Six”, “Amor(es) Verdadeiro(s)” acompanha a história de Emma (Phillipa Soo) e Jesse (Luke Bracey), um casal que vive um casamento apaixonado, até que ele desaparece em um acidente. Após três anos tentando reconstruir sua vida, Emma finalmente volta a sentir alegria ao reencontrar seu amigo de infância Sam (Simu Liu), que sempre foi apaixonado por ela. Tudo parece perfeito novamente, especialmente com o noivado dos dois, até que um telefonema muda tudo: Jesse reaparece. Então, a protagonista precisa decidir entre o amor do passado e o amor do presente.

Onde assistir: Prime Video. 4. Um Lugar Bem Longe Daqui (2022) Baseado no best-seller de Delia Owens, “Um Lugar Bem Longe Daqui” acompanha a história de Kya Clark (Daisy Edgar-Jones), uma jovem que cresce isolada nos pântanos da Carolina do Norte após ser abandonada pela família. Conhecida pelos habitantes locais como a “Garota do Brejo”, ela vive em solidão, desenvolvendo um profundo vínculo com a natureza. Apesar de ser rejeitada pela cidade vizinha, Kya se aproxima de Chase (Harris Dickinson); porém, quando o rapaz é encontrado morto na região, ela passa a ser vista como a principal suspeita. À medida que o julgamento avança, segredos do passado vêm à tona, revelando desdobramentos inesperados.