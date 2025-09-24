Nasce filha de Rihanna e A$AP Rocky, terceiro bebê do casal

Nasce filha de Rihanna e A$AP Rocky, terceiro bebê do casalRihanna deu à luz uma menina no dia 13 de setembro. A novidade, no entanto, foi compartilhada apenas nesta quarta-feira, 24, no Instagram
A cantora Rihanna deu à luz a terceira filha, fruto do relacionamento com o rapper A$AP Rocky, com quem já tem dois meninos.
O casal deu as boas-vindas à primeira menina, Rocki Irish Mayers, que nasceu no dia 13 de setembro. A novidade, no entanto, foi compartilhada apenas nesta quarta-feira, 24, no Instagram.
Em uma publicação com uma foto da bebê no colo da mãe, eles anunciaram que escolheram o nome Rocki, seguindo a tradição familiar de nomes que começam com a letra "R".
Desta vez, o casal optou por não saber o sexo do bebê, conforme revelaram em uma entrevista recente para a revista "Elle". Ainda assim, o rapper confessou que torcia para que fosse uma menina e detalhou que a terceira gestação da cantora foi diferente das demais.
"Sinto que vai ser uma menina. Esta gravidez é tão diferente das outras duas. Dá para perceber pela experiência. Espero que seja uma menina. Preciso disso. Espero que seja uma menina. Espero mesmo. Estamos rezando por uma menina", destacou A$AP Rocky.
Relembre o anúncio da gravidez de Rihanna
A diva pop anunciou a gravidez da filha em maio deste ano, quando foi ao Met Gala, um dos principais eventos de moda do mundo, com a barriga da terceira gestação em evidência no look que usava.
Rihanna e A$AP estão juntos desde 2020, e a segunda gravidez da cantora também foi revelada em grande estilo, enquanto ela realizava o show de intervalo do Super Bowl. Os músicos também são pais de RZA, de 3 anos, e Riot, de 2.