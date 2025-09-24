Nasce filha de Rihanna e A$AP Rocky, terceiro bebê do casal

Rihanna deu à luz uma menina no dia 13 de setembro. A novidade, no entanto, foi compartilhada apenas nesta quarta-feira, 24, no Instagram / Crédito: Reprodução / Instagram @badgalriri

A cantora Rihanna deu à luz a terceira filha, fruto do relacionamento com o rapper A$AP Rocky, com quem já tem dois meninos. O casal deu as boas-vindas à primeira menina, Rocki Irish Mayers, que nasceu no dia 13 de setembro. A novidade, no entanto, foi compartilhada apenas nesta quarta-feira, 24, no Instagram.