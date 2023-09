Rihanna e Asap Rocky mostram filho mais novo pela 1º vez; veja

Rihanna e Asap Rocky apresentaram pela primeira vez o rosto do filho mais novo. O momento ocorreu na noite de segunda-feira, 18, e viralizou nas redes sociais.

Nascido em agosto deste ano, Riot Rose Mayers, é o mais novp herdeiro do casal de músicos. Nas fotos, Rihanna e Asap também posam com RZA Athelston Mayers, primeiro filho do casal, que nasceu em maio de 2022.



A primeira família do mundo



RIHANNA, ROCKY, RZA e RIOT! pic.twitter.com/XRwIyAfKzi

