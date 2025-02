A$AP Rocky, companheiro de Rihanna, avança à ‘fase final’ para compra de clube inglês

Inocentado dos crimes de agressão e disparo de arma de fogo, o rapper A$AP Rocky agora está livre para concluir a compra do Tranmere Rovers – clube de futebol da quarta divisão inglesa. O artista faz parte do consórcio que tem negociado, há cerca de seis meses, a aquisição de mais de 80% das ações do time.

Rakim Athelston Mayers, conhecido como A$AP Rocky, tem participado ativamente das tratativas com os donos do clube, Mark e Nicola Palios, junto aos representantes. Apesar do otimismo quanto ao desfecho da negociação, as conversas estavam travadas justamente devido ao julgamento do rapper, pai dos filhos de Rihanna. Acredita-se que as tratativas devam avançar consideravelmente nos próximos dias visto o veredito do caso judicial.