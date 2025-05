À espera do 3º filho com Rihanna, A$AP Rocky mantém conversas para comprar clube inglês

A$AP Rocky e Rihanna estão a espera do terceiro filho. Em meio a uma nova gestação, o rapper mantém as conversas para concluir a compra do Tranmere Rovers, clube de futebol da quarta divisão inglesa.

Assim, Rakim Athelston Mayers, conhecido como A$AP Rocky, tem participado ativamente das tratativas com os donos do clube, Mark e Nicola Palios, junto aos representantes. Apesar do otimismo quanto ao desfecho da negociação, as conversas estavam travadas justamente devido ao julgamento do rapper, pai dos filhos de Rihanna. Acredita-se que as tratativas devam avançar consideravelmente nos próximos dias visto o veredito do caso judicial.

Dessa forma, de acordo com o “Sky Sports”, caso o acordado se mantenha, o rapper se tornará proprietário de mais de 80% das ações do Tranmere por 15 milhões de euros, ou seja, aproximadamente R$ 89 milhões. Os investidores indonésios do Santini Group devem manter sua participação minoritária na equipe.

Tranmere Rovers

O clube atualmente pertence ao ex-chefe da Associação de Futebol, Mark Palios, e passa por momentos difíceis em sua história. Rebaixado à quarta divisão, a equipe figura na 22ª colocação da League Two – com 28 pontos em 93 disputados – e só fica à frente do Morecambe e Carlisle United.

A equipe inglesa não conseguiu se recuperar do baque do rebaixamento à terceira divisão do Campeonato Inglês, na temporada 2019/20, e passou a lutar contra o fim. Nesse sentido, a ideia do rapper é resgatar o clube e seguir por uma linha semelhante a dos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney, que compraram o Wrexham em 2020.