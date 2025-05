Rihanna sobre gravidez: ‘Não preciso mais encolher a barriga’

Na foto, o rapper A$AP Rocky e sua esposa, Rihanna; A$AP Rocky é copresidente do Met Gala deste ano. / Crédito: Reprodução/Vogue

A cantora barbadiana Rihanna marca os tapetes do Met Gala com looks icônicos há anos, porém no evento de segunda-feira, 5, ela roubou a cena por outro motivo: o anúncio da terceira gravidez. Ao lado de seu companheiro, o rapper A$AP Rocky, ela exibiu o barrigão de grávida com um corset justo e concedeu uma entrevista ao Access Hollywood. Na conversa, ela comentou sobre a euforia de anunciar a gestação no evento.

Rihanna elogia A$AP Rocky

Para a Page Six, a cantora revelou a satisfação com seu parceiro e teceu elogios à Rocky. “Eu o amo de uma maneira diferente como pai. É simplesmente tipo: uau! Que líder, que pessoa maravilhosa, paciente e amorosa… e meus filhos são obcecados por ele”. O também cantor destacou que a criação dos pequenos é um trabalho conjunto em entrevista à revista Complex: “Acho que fizemos um ótimo trabalho em colaborar um com o outro e cuidar dos nossos filhos”. Rihanna e o filho, RZA, em foto de campanha da coleção maternidade. Crédito: Reprodução/Instagram