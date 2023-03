Rihanna chama atenção por "roupa de shopping" nos bastidores do Oscar 2023

Cantora virou piada após flagra de revista americana em que ela aparece com roupa despojada nos bastidores do Oscar 2023, porém, ela surpreendeu; entenda

Concorrendo à estatueta do Oscar 2023 pela canção "Lift Me Up", do filme ‘Pantera Negra: Wakanda Para Sempre", a cantora Rihanna chamou atenção na noite deste domingo, 12, pela suposta roupa escolhida para a cerimônia, realizada em Los Angeles (EUA).

A estrela pop foi vista usando um camisetão cinza em uma cominação com tênis, chapéu e uma bolsa verde nos bastidores do evento.

O flagra foi feito pela revista americana "Us Weekly" e teve grande repercussão nas redes sociais, sendo classificado por alguns internautas como "look de shopping". Outro comentarista disse que ela "estava perdoada" por estar grávida — ela espera seu segundo filho com o rapper A$AP Rocky.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo virou

Porém, após o flagra dos bastidores que gerou piadas nas redes sociais, a cantora surpreendeu e apareceu em um vestido assinado pela grife Alaïa, com direito à transparência em sua barriguinha de grávida.

Veja o vídeo do flagra abaixo:

Tags