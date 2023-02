Barreira racial, duelo entre irmãos e Rihanna: tudo sobre o Super Bowl LVII

Neste domingo, às 20h30 (horário de Brasília), será realizada mais uma edição do Super Bowl, a final do futebol americano e um dos maiores eventos esportivos do mundo

Além da partida, o sempre tão esperado show do intervalo será protagonizado pela cantora Rihanna, que está há algum tempo afastada dos palcos.

O confronto



Os Eagles, comandados pelo jovem quarterback Jalen Hurts, terminaram com uma campanha de 14 vitórias e três derrotas em 17 jogos, o que garantiu a primeira colocação da NFC (Conferência Nacional).

Por conta disso, nos playoffs, a equipe de Philadelphia jogou suas duas partidas dentro de casa, contra o New York Giants - seu rival de divisão - e contra o San Francisco 49ers, vencendo por 38 a 7 e 31 a 7, respectivamente.

Liderados pelo quarterback Patrick Mahomes, os Chiefs tiveram uma campanha igual a dos Eagles, com 14 vitórias e três derrotas, o que também rendeu a primeira colocação de sua conferência, a AFC (Conferência Americana).

Jogando em casa, o time de Kansas derrotou o Jacksonville Jaguars e o Cincinnatti Bengals por 27 a 20 e 23 a 20, respectivamente.

Ambas as equipes chegam embaladas para o Super Bowl. Enquanto os Eagles confiam, principalmente, em sua ótima defesa, os Chiefs tem uma das melhores duplas da liga em Patrick Mahomes e no tight end Travis Kelce.

Duelo entre Irmãos



A partida será muito especial para uma família específica dos Estados Unidos. Trata-se da família Kelce, que terá dois membros atuando no Super Bowl LVII, um em cada time. São eles Jason e Travis Kelce, que possuem até um podcast juntos.

Jason ganhou um título em 2018 e é um dos melhores centers de toda a liga, tendo começado sua trajetória na NFL em 2011, quando foi selecionado pelos Eagles, equipe pela qual atua até hoje.

Já Travis é indiscutivelmente o melhor tight end da NFL, sendo considerado uma essencial ao ataque dos Chiefs. Assim como o irmão, também possui um título de Super Bowl no currículo (2020). Foi selecionado no draft de 2013 pelos Chiefs.

Quebra de barreira racial



Com Jalen Hurts e Patrick Mahomes disputando o título, essa edição do Super Bowl será a primeira vez em que dois quarterbacks titulares negros comandarão suas equipes.

Enquanto Hurts será o oitavo quarterback negro a jogar a final, Mahomes já esteve nessa situação anteriormente duas vezes: em 2020 e 2021, quando ganhou do San Francisco 49ers e perdeu para o Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady, respectivamente.

O estigma racial é muito presente na NFL, pois, embora os negros sejam maioria entre os atletas, poucos quarterbacks - posição mais importante do esporte - são negros e sofrem muito mais pressão da mídia e dos torcedores por conta disso.

Essa discussão ganhou mais espaço após os protestos de Collin Kaepernick em 2016, quando o ex-quarterback dos 49ers começou a se ajoelhar durante o hino americano antes das partidas, como forma de protesto contra o racismo presente na liga.