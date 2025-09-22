Bruno Mazzeo dirige documentário sobre Chico Anysio no Globoplay

Bruno Mazzeo dirige documentário sobre Chico Anysio no GloboplayDocumentário revela o homem por trás dos mais de 200 personagens que marcaram gerações do humor brasileiro
O público poderá revisitar a trajetória de Chico Anysio a partir desta quinta, 25, com a estreia da série documental Original Globoplay “Chico Anysio: um Homem à Procura de um Personagem”.
Com direção e roteiro de Bruno Mazzeo, filho do humorista, a obra acompanha a vida do artista e seu impacto na cultura brasileira. Os cinco episódios chegam juntos ao streaming, sendo o primeiro aberto a todo o público, incluindo não-assinantes.
Bruno Mazzeo comenta a experiência de dirigir o documentário: “Foi muito especial, talvez o mais especial dos meus trabalhos. Vivi momentos de grandes emoções. Sou muito feliz por ter contado essa história”, disse em material enviado à imprensa.
Ele acrescenta que se dedicou a entrevistar apenas pessoas que conheciam profundamente seu pai, seja profissional ou pessoalmente.
A série mostra a trajetória do cearense em Maranguape, sua mudança para o Rio de Janeiro e início na rádio, até a revolução na TV com o “Chico Anysio Show”, que apresentou mais de 200 personagens e inovou na televisão brasileira.
Também aborda sua vida pessoal, incluindo seis casamentos e o afastamento da TV nos últimos anos de vida.
Documentário vai mostrar a trajetória do humorista, com depoimentos inéditos
Entre os entrevistados, Fernanda Montenegro relembra os primeiros passos na rádio: “Era uma comunidade de jovens à procura de um aperfeiçoamento. A rádio foi a minha universidade. Não nos largávamos”, disse no material enviado à imprensa.
Já José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, afirma: “O Chico Anysio introduziu a humanidade no humorismo. Os personagens dele tinham alma, vida”.
Outros nomes que participam da série são Heloisa Périssé, Marcos Palmeira, Lucio Mauro Filho, Daniel Filho, Tom Cavalcante, Renato Aragão, Carlos Alberto de Nóbrega, Dedé Santana, Galvão Bueno, além dos saudosos Roberto Dinamite e Cacá Diegues. Todos contribuem para retratar o legado de Chico e sua capacidade de se conectar com o público brasileiro.
Bruno Mazzeo ressalta que o documentário não é apenas sobre a carreira do humorista, mas também um resgate cultural: “Talvez esse documentário não seja apenas sobre a trajetória do mais importante humorista brasileiro. Mas, também, um resgate”, disse o filho do humorista.