Bruno Mazzeo dirige documentário sobre Chico Anysio no Globoplay

Bruno Mazzeo dirige e roteiriza série sobre a vida e legado de Chico Anysio, com cinco episódios disponíveis no Globoplay / Crédito: Acervo Globo

O público poderá revisitar a trajetória de Chico Anysio a partir desta quinta, 25, com a estreia da série documental Original Globoplay “Chico Anysio: um Homem à Procura de um Personagem”. Com direção e roteiro de Bruno Mazzeo, filho do humorista, a obra acompanha a vida do artista e seu impacto na cultura brasileira. Os cinco episódios chegam juntos ao streaming, sendo o primeiro aberto a todo o público, incluindo não-assinantes.



Leia Também| Filme do cearense Guto Parente conquista prêmio no 58º Festival de Brasília Bruno Mazzeo comenta a experiência de dirigir o documentário: “Foi muito especial, talvez o mais especial dos meus trabalhos. Vivi momentos de grandes emoções. Sou muito feliz por ter contado essa história”, disse em material enviado à imprensa. Ele acrescenta que se dedicou a entrevistar apenas pessoas que conheciam profundamente seu pai, seja profissional ou pessoalmente.

A série mostra a trajetória do cearense em Maranguape, sua mudança para o Rio de Janeiro e início na rádio, até a revolução na TV com o “Chico Anysio Show”, que apresentou mais de 200 personagens e inovou na televisão brasileira.