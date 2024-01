Filho de Chico Anysio fala sobre irmão: ‘Não trabalha em família’

Filho do cearense Chico Anysio, Nizo Neto revelou que Bruno Mazzeo, seu irmão, não quer trabalhar em família

Principal nome da comédia do Brasil, Chico Anysio deixou um legado no humor que ultrapassou gerações. Tendo desenvolvido o gênero no País, o cearense influenciou três dos sete filhos na carreira artística.

Pai de Nizo Neto, Bruno Mazzeo e Lug de Paula, os filhos de Chico Anysio, no entanto, não devem ser vistos trabalhando juntos. Em entrevista ao “Planeta Podcast”, Nizo comentou sobre a relação com os irmãos atores e revelou que a ausência de um projeto em família se deve a falta de interesse de Mazzeo.

“Três dos irmãos são comediantes: eu, Lug de Paula e o Bruno. Com o Lug, eu fiz a ‘Escolinha’ e o programa ‘Chico Anysio Show’. Com o Bruno, eu fiz alguma coisa, mas o Bruno não gosta de trabalhar em família. Então, não rola”, disse.