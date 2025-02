Luísa Périssé: dona do hit 'Trap do trepa trepa' é neta de Chico Anysio

Luísa Perissé compôs canção "Trap do Trepa Trepa" / Crédito: Reprodução/Globoplay

O vídeo do "Trap do trepa trepa", que ganhou repercussão nas redes sociais e até versão remixada por Dennis DJ, chamou a atenção dos internautas para Luísa Perissé, compositora da música. A jovem trabalha como atriz e é filha de Heloísa Périssé. Relacionado | Quais são as músicas do Carnaval de 2025? Confira destaques

O sucesso do "Trap do trepa trepa" foi tão grande que a canção é cogitada para ser o hit do Carnaval de 2025, já tendo sido apresentada durante a festa Funkbox, no Rio de Janeiro, pela artista e Dennis DJ.

O registro desse momento e da apresenção da música no podcast "Pé no Sofá Pod" rendeu milhares de visualizações no X (antigo Twitter), TikTok e Instagram. Confira: Completamente obcecado pelo "Trap do Trepa Trepa", música feita por Luísa, filha de Heloísa Périssé pic.twitter.com/8zc3oWsHrM — Tracklist (@tracklist) February 18, 2025