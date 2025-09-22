Exposição recria cenários da série Friends em Fortaleza; confira

Pela primeira vez no Nordeste, The Friends Experience recria cenários da série de comédia americana "Friends" em Fortaleza a partir de 23 outubro. Fãs da sitcom poderão visitar os cenários no shopping RioMar Fortaleza, localizado no bairro Papicu, até 28 de dezembro.

Depois do Rio de Janeiro e de São Paulo, "The Friends Experience: The One in Fortaleza" traz para a capital cearense a porta roxa do apartamento de Monica Geller, as poltronas de Chandler Bing e Joey Tribbiani e, claro, o marcante Central Perk.

A sitcom acompanha a vida de seis grandes amigos em Nova York. São eles Ross (David Schwimmer), Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Chandler (Matthew Perry), Phoebe (Lisa Kudrow) e Joey (Matt LeBlanc).

No ar entre 1994 e 2004, "Friends" coleciona mais de 200 indicações ao Emmy em seus mais de 200 episódios e atingiu milhões de espectadores. Hoje no streaming, a série criada por Marta Kauffman e David Crane continua entre as mais assistidas do mundo.

Um sinal do sucesso da série são os quase 120.000 visitantes, conforme divulgado pela assessoria de imprensa da produção, na "Friends Experience" no Sudeste. Os ingressos custam a partir de R$40 (meia) e está aberta uma lista de pré-venda no site do evento. Para clientes Nubank, os ingressos estão disponíveis para pré-venda nos dias 29 e 30 de setembro, com desconto de 15% (após essa data, o desconto é de 10%). Os demais clientes inscritos na lista de pré-venda podem comprar a partir de 1º de outubro. A venda geral será aberta a partir de 2 de outubro.