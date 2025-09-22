Blecaute renova parceria com Kenner com a obra 'Corpo Fechado'Parceria da Kenner com o artista cearense Blecaute reforça a identidade da produção artística negra e periférica do Nordeste
O artista visual cearense Blecaute volta a colaborar com a marca Kenner em mais uma edição do projeto “Artista Convida”, desta vez apresentando a obra “Corpo Fechado” em parceria com a designer autodidata Wendy Candy.
A iniciativa reforça o papel da arte periférica na cena contemporânea e dá continuidade à relação do criador com a marca carioca, que teve início em julho de 2024, após a exibição de suas obras na 75ª edição do Salão de Abril.
Para Blecaute, o convite representa um reconhecimento de sua trajetória e da potência da produção artística periférica do Nordeste.
“Realizo esse trabalho com tanta, ou até mais alegria, do que a primeira colaboração com a Kenner na Galeria Kenner. Para mim, isso é uma confirmação da seriedade e profundidade da pesquisa e do trabalho que venho desenvolvendo”, afirmou em material enviado à imprensa.
Ele também destacou a importância da visibilidade dada a artistas negros e periféricos.
“A confiança da Kenner em me convidar para este novo projeto, a fim de destacar a produção de artistas negros e periféricos, assim encaro essa grande oportunidade com muita responsabilidade, pois compreendo que há barreiras geográficas, que muitas vezes acabam isolando o Nordeste, e mais especificamente o Ceará”, disse o cearense.
Blecaute completou ressaltando o significado de ser o primeiro artista cearense a colaborar com a marca.
“Ser o primeiro artista cearense convidado pela marca e, agora, ter a oportunidade de trabalhar com Wendy e tantos outros grandes artistas cearenses é uma grande honra e compromisso”, pontuou.
Nova colaboração traz ensaio fotográfico e design autoral
A obra “Corpo Fechado” é resultado de um processo coletivo. Além de Blecaute e Wendy Candy, o ensaio que apresenta as peças contou com a produção de Helen de Sá, fotografia e direção criativa de Alexia Ferreira, direção de fotografia de Victim e finalização da Laborartchia. O modelo Brayan Costa deu corpo às imagens.
Wendy Candy, parceira criativa de Blecaute no projeto, ressaltou como o convite impactou sua trajetória pessoal e artística.
“Para mim, foi um convite muito significativo. Senti-me viva ao desenvolver um projeto tão único como essa colaboração. Isso me fez acreditar em mim mesma, tanto como mente criativa quanto como artista”, afirmou em material enviado à imprensa.
Ela destacou ainda sua relação com a marca.
“A Kenner já faz parte do meu cotidiano, e eu sempre tive uma conexão com a marca. Quando recebi o convite para criar designs que vão além da peça de roupa, que contam uma história e fogem do convencional, percebi o quanto minha arte estava sendo valorizada”, disse.
Com essa nova colaboração, Blecaute consolida sua presença no cenário artístico nacional, reafirmando a relevância da produção periférica cearense e a força criativa que emerge da juventude negra e das comunidades locais.
Veja as fotos da nova parceria: