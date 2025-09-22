Blecaute renova parceria com Kenner com a obra 'Corpo Fechado'

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 17-11-2023: Artista visual, Blecaute, morador de Fortaleza, que tem como inspiração seu cotidiano e os simbolos de resistência para a comunidade negra . (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

O artista visual cearense Blecaute volta a colaborar com a marca Kenner em mais uma edição do projeto “Artista Convida”, desta vez apresentando a obra “Corpo Fechado” em parceria com a designer autodidata Wendy Candy. A iniciativa reforça o papel da arte periférica na cena contemporânea e dá continuidade à relação do criador com a marca carioca, que teve início em julho de 2024, após a exibição de suas obras na 75ª edição do Salão de Abril.

Leia Também| Exposição recria cenários da série Friends em Fortaleza; confira Para Blecaute, o convite representa um reconhecimento de sua trajetória e da potência da produção artística periférica do Nordeste.

“Realizo esse trabalho com tanta, ou até mais alegria, do que a primeira colaboração com a Kenner na Galeria Kenner. Para mim, isso é uma confirmação da seriedade e profundidade da pesquisa e do trabalho que venho desenvolvendo”, afirmou em material enviado à imprensa.

Ele também destacou a importância da visibilidade dada a artistas negros e periféricos.

“A confiança da Kenner em me convidar para este novo projeto, a fim de destacar a produção de artistas negros e periféricos, assim encaro essa grande oportunidade com muita responsabilidade, pois compreendo que há barreiras geográficas, que muitas vezes acabam isolando o Nordeste, e mais especificamente o Ceará”, disse o cearense.

Blecaute completou ressaltando o significado de ser o primeiro artista cearense a colaborar com a marca. “Ser o primeiro artista cearense convidado pela marca e, agora, ter a oportunidade de trabalhar com Wendy e tantos outros grandes artistas cearenses é uma grande honra e compromisso”, pontuou.



Nova colaboração traz ensaio fotográfico e design autoral A obra “Corpo Fechado” é resultado de um processo coletivo. Além de Blecaute e Wendy Candy, o ensaio que apresenta as peças contou com a produção de Helen de Sá, fotografia e direção criativa de Alexia Ferreira, direção de fotografia de Victim e finalização da Laborartchia. O modelo Brayan Costa deu corpo às imagens. Wendy Candy, parceira criativa de Blecaute no projeto, ressaltou como o convite impactou sua trajetória pessoal e artística.

“Para mim, foi um convite muito significativo. Senti-me viva ao desenvolver um projeto tão único como essa colaboração. Isso me fez acreditar em mim mesma, tanto como mente criativa quanto como artista”, afirmou em material enviado à imprensa.

