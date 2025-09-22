Análise da série Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente

"Máscaras de Oxigênio Não Cairão" estreou em 31 de agosto na HBO Max / Crédito: HBO Max/Reprodução

“Filme de terror não tem herói, tem sobrevivente” é o que diz Nando (Johnny Massaro) para sua colega e amiga Lea (Bruna Linzmeyer) após conseguir contrabandear mais uma quantidade de AZT em um dos episódios de “Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente”.



Baseada em fatos reais, a nova minissérie da HBO Max acompanha o esquema de contrabando do então único remédio de tratamento para Aids que tinha a entrada proibida no Brasil durante os anos 1980. Após o diagnóstico de Nando, a dupla cria um esquema de contrabando para garantir o tratamento para as vítimas da doença, em meio a preconceitos e olhares atravessados. “Se for para morrer, a gente vai morrer gritando” “Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente” segue a mesma linha de ambientação de produções como “Paris Is Burning” (1991) de Jennie Livingston e “Pose” (2019) mostrando o elo familiar formado por aqueles corpos que habitam a noite do Rio de Janeiro. Com um primeiro episódio de quase 1 hora, a trama apresenta seu núcleo principal e a problemática a ser lidada. E vai além ao aprofundar mais a memória sobre a epidemia e mostrar que a Aids realmente foi uma questão de saúde pública, não só da comunidade LGBTQIAP+.

Lea (Bruna Linzmeyer), Nando (Johnny Massaro) e Raul (Ícaro Silva), núcleo principal de "Máscaras de Oxigênio Não Cairão" Crédito: HBO Max/Reprodução Esse é o grande destaque da obra, ao conseguir não só revisitar a dor e trazer discursos importantes contra o preconceito, mas também pontuar como o HIV atingia a diversas camadas sociais devido a desinformação: mulheres casadas, crianças, jovens adolescentes, independente da sexualidade. É importante que haja essa fuga do lugar comum, trazendo mais drama e qualidade a narrativa para quem assiste. Despertando lágrimas facilmente na audiência com um roteiro bem construído que sensibiliza através de falas muito poéticas.

O subtítulo deste texto é um exemplo disso, sendo um pedaço de um diálogo entre Raul (Ícaro Silva) e o protagonista Nando. Dando forma concreta a resistência de uma população que já sofria com a exclusão e se vê tendo mais uma vez que lutar pela vida. Leia também | ‘Ainda Estou Aqui’ ganha prêmio internacional como Melhor Filme do Ano

É interessante como a escrita do enredo faz paralelos com a profissão de Nando, ao fazer metáforas inteligentes sobre os procedimentos de primeiros socorros. Uma sacada simples, porém, inteligente.