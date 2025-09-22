Análise da série Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente

'Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente': minissérie da HBO Max relembra as dores da epidemia de HIV"Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente", nova minissérie da HBO Max, traz de volta as dores da epidemia de Aids
“Filme de terror não tem herói, tem sobrevivente” é o que diz Nando (Johnny Massaro) para sua colega e amiga Lea (Bruna Linzmeyer) após conseguir contrabandear mais uma quantidade de AZT em um dos episódios de “Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente”.
Baseada em fatos reais, a nova minissérie da HBO Max acompanha o esquema de contrabando do então único remédio de tratamento para Aids que tinha a entrada proibida no Brasil durante os anos 1980.
Após o diagnóstico de Nando, a dupla cria um esquema de contrabando para garantir o tratamento para as vítimas da doença, em meio a preconceitos e olhares atravessados.
“Se for para morrer, a gente vai morrer gritando”
“Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente” segue a mesma linha de ambientação de produções como “Paris Is Burning” (1991) de Jennie Livingston e “Pose” (2019) mostrando o elo familiar formado por aqueles corpos que habitam a noite do Rio de Janeiro.
Com um primeiro episódio de quase 1 hora, a trama apresenta seu núcleo principal e a problemática a ser lidada. E vai além ao aprofundar mais a memória sobre a epidemia e mostrar que a Aids realmente foi uma questão de saúde pública, não só da comunidade LGBTQIAP+.
Esse é o grande destaque da obra, ao conseguir não só revisitar a dor e trazer discursos importantes contra o preconceito, mas também pontuar como o HIV atingia a diversas camadas sociais devido a desinformação: mulheres casadas, crianças, jovens adolescentes, independente da sexualidade.
É importante que haja essa fuga do lugar comum, trazendo mais drama e qualidade a narrativa para quem assiste. Despertando lágrimas facilmente na audiência com um roteiro bem construído que sensibiliza através de falas muito poéticas.
O subtítulo deste texto é um exemplo disso, sendo um pedaço de um diálogo entre Raul (Ícaro Silva) e o protagonista Nando. Dando forma concreta a resistência de uma população que já sofria com a exclusão e se vê tendo mais uma vez que lutar pela vida.
É interessante como a escrita do enredo faz paralelos com a profissão de Nando, ao fazer metáforas inteligentes sobre os procedimentos de primeiros socorros. Uma sacada simples, porém, inteligente.
O elenco incorpora bem a proposta, imergindo tanto a quem assiste que em determinado momento enquanto assistia me percebi ansiosa com medo de que o esquema desse errado.
Com momentos importantes de respiro por meio do senso de comunidade que surge de onde menos se espera e de romances surpreendentes.
“Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente”
- Onde assistir: HBO Max
- Quando: Episódios semanais