Carreira de Fernanda Montenegro será tema de documentário em 2026

Universal+ afirmou que lançará o documentário com exclusividade em 2026 e o projeto "é um registro afetivo e sensorial da atriz que atravessou décadas com a mesma intensidade e entrega ".

A carreira da atriz Fernanda Montenegro será tema de um novo documentário. A homenagem cinematográfica contará com direção de Pedro Waddington e produção da NBC Universal International Networks & DTC e da produtora Conspiração.

Entre as promessas para o filme, a empresa destaca que a produção seguirá com uma narrativa não linear, mesclando cenas íntimas com imagens de arquivo e bastidores.

O documentário contemplará os feitos da artista e seu impacto no teatro, cinema, televisão e streaming. Além disso, a produção propõe ao espectador refletir o papel das artes na formação da identidade cultural brasileira.

Últimos trabalhos de Fernanda Montenegro

Com 95 anos, Fernanda Montenegro estrelou "Vitória", recente sucesso do audiovisual nacional que levou mais de 500 mil pessoas aos cinemas.