Rocky Horror Picture Show: clássico terror musical está de volta

Filme "Rock Horror Picture Show" / Crédito: Fox/Reprodução

“Vejo você tremendo de antecipação”, é o que diz Frank N. Furter ao encontrar Janet e Brad em sua mansão. A interação marca uma das cenas mais emblemáticas de “Rock Horror Picture Show”, filme de terror musical que retorna aos cinemas no dia 13 de novembro. A reexibição celebra os 50 anos da montagem, que se destaca por explorar a liberdade sexual.

O longa-metragem também serviu de base para o clipe do single “Tears”, do novo álbum de Sabrina Carpenter, lançado em agosto. Rock Horror Picture Show: Sinopse Na trama, o casal Janet (Susan Sarandon) e Brad (Barry Bostwick) pede abrigo na mansão do dr. Frank N Furter, que fica no meio da floresta.

Mansão de Frank N. Furter Crédito: Fox/Reprodução Os dois chegam justo no momento em que Frank está apresentando sua maior invenção: o homem sexualmente perfeito Rocky. Rocky Horror Picture Show - Origem Criada originalmente como peça, “Rocky Horror Picture Show” é de autoria de Richard O'Brien, que vivia como ator desempregado em Londres durante a década de 1970.

Grande parte da obra foi escrita num momento de tédio do artista, que decidiu misturar seus gostos por ficção científica, elementos de filmes de terror B, longa-metragens de músculos de Steve Reeves e rock and roll dos anos 50 em sua trama. Leia mais | O sexo está sumindo do cinema? Especialistas comentam o "bom mocismo" do cinema mundial Ele mostrou parte do roteiro para o diretor australiano Jim Sharman, que o apresentou em um espaço experimental Upstairs at the Royal Court Theatre, passando por alguns teatros até estrear na Broadway em 1975. Rocky Horror Picture Show - o filme Com um orçamento de US$1.600.000, o longa-metragem foi gravado no Bray Studios e Oakley Court, além do Elstree Studios durante a pós produção no período de 21 de outubro a 19 de dezembro de 1974.

Brad e Janet em "Rock Horror Picture Show" Crédito: Fox/Reprodução Quase todo o elenco original da peça foi mantido, com exceção de Janet e Brad que foram interpretados por Susan Sarandon e Barry Bostwick, respectivamente. Leia mais | Conheça os filmes brasileiros que podem concorrer a vaga no Oscar

