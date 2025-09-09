Rocky Horror Picture Show: clássico terror musical está de volta

Rocky Horror Picture Show: a história do terror musical que volta aos cinemasClássico do cinema de terror e musical, "Rocky Horror Picture" retorna para os cinemas ainda em 2025
“Vejo você tremendo de antecipação”, é o que diz Frank N. Furter ao encontrar Janet e Brad em sua mansão.
A interação marca uma das cenas mais emblemáticas de “Rock Horror Picture Show”, filme de terror musical que retorna aos cinemas no dia 13 de novembro. A reexibição celebra os 50 anos da montagem, que se destaca por explorar a liberdade sexual.
O longa-metragem também serviu de base para o clipe do single “Tears”, do novo álbum de Sabrina Carpenter, lançado em agosto.
Rock Horror Picture Show: Sinopse
Na trama, o casal Janet (Susan Sarandon) e Brad (Barry Bostwick) pede abrigo na mansão do dr. Frank N Furter, que fica no meio da floresta.
Os dois chegam justo no momento em que Frank está apresentando sua maior invenção: o homem sexualmente perfeito Rocky.
Rocky Horror Picture Show - Origem
Criada originalmente como peça, “Rocky Horror Picture Show” é de autoria de Richard O'Brien, que vivia como ator desempregado em Londres durante a década de 1970.
Grande parte da obra foi escrita num momento de tédio do artista, que decidiu misturar seus gostos por ficção científica, elementos de filmes de terror B, longa-metragens de músculos de Steve Reeves e rock and roll dos anos 50 em sua trama.
Ele mostrou parte do roteiro para o diretor australiano Jim Sharman, que o apresentou em um espaço experimental Upstairs at the Royal Court Theatre, passando por alguns teatros até estrear na Broadway em 1975.
Rocky Horror Picture Show - o filme
Com um orçamento de US$1.600.000, o longa-metragem foi gravado no Bray Studios e Oakley Court, além do Elstree Studios durante a pós produção no período de 21 de outubro a 19 de dezembro de 1974.
Quase todo o elenco original da peça foi mantido, com exceção de Janet e Brad que foram interpretados por Susan Sarandon e Barry Bostwick, respectivamente.
A maquiagem, que nas apresentações teatrais eram feitas pelos próprios atores, ficou sob responsabilidade de Pierre La Roche, maquiador de Mick Jagger e David Bowie.
Adaptações de Rocky Horror
Em 2010, o filme ganhou uma homenagem feita pela série Glee. No episódio da segunda temporada, os membros do “Novas Direções” encenam parte da peça com as canções “Time Warp”, “Creature of the Night”, “Sweet Transvestite” e “Dammit Janet”.
Cinco anos depois, a Fox lançou um remake para a televisão para celebrar os 40 anos da trama. Dirigido por Kenny Ortega, o longa teve Laverne Cox como Frank N. Furter e a estrela teen Victoria Justice como Janet.