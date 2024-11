'Broadway Nights' traz os sucessos do teatro musical a Fortaleza

Prepare-se para uma noite mágica! No sábado, 9, o Teatro RioMar recebe o espetáculo "'Broadway Nights'", que revive os maiores sucessos dos grandes musicais do teatro e do cinema.

Todo cantado ao vivo, o espetáculo tem direção geral de Bruno Rizzo, que já assinou grandes produções como “Queen Experience In Concert”, “Elvis Experience Tribute In Concert” e “Pink Floyd Experience In Concert”. O repertório de "Broadway Nights" inclui temas famosos nos palcos e telas, como “Grease”, “O Fantasma da Ópera” e “New York, New York”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O show tem duração de 90 minutos e conta com cenário, coreografia, figurinos e projeções que ambientam cada número musical. A ideia do espetáculo é que o público sinta a emoção de uma noite na Broadway.