Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conheça os filmes brasileiros que podem concorrer a vaga no Oscar

Conheça os filmes brasileiros que podem concorrer a vaga no Oscar

Seis filmes brasileiros disputam indicação para representar o Brasil à vaga no Oscar 2026 na categoria de Melhor FIlme Internacional
Autor Lillian Santos
Autor
Lillian Santos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Nesta segunda-feira, 8, a Academia Brasileira de Cinema divulgou a lista dos filmes que concorrem a uma vaga no Oscar 2026.

Na shortlist nacional, seis filmes foram pré-selecionados pela instituição e vão ser avaliados pela Comissão especializada que irá escolher qual longa-metragem vai disputar uma vaga no prêmio representando o Brasil.

Leia tambén | Denise Weinberg: "O idoso fica chato porque tiram a rebeldia dele"

Este ano, concorrem à chance de serem indicados a uma vaga na categoria Melhor Filme Internacional no Oscar de 2026 os filmes “Baby”, “Kasa Branca”, “Manas”, “O Agente Secreto”, “Oeste Outra Vez” e “O Último Azul”.

Denise Weinberg vive Tereza em O Último Azul
Denise Weinberg vive Tereza em O Último Azul Crédito: GLOBO FILMES/DIVULGAÇÃO

Conforme a Academia Brasileira de Cinema, 16 filmes foram inscritos na primeira seleção, entre eles, o longa “A Praia do Fim do Mundo”, do diretor cearense Petrus Cariry.

Filmes brasileiros devem passar por seleções nacionais e internacionais para serem indicados ao Oscar

O anúncio do filme que irá representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2026 será revelado na próxima segunda-feira, 15.

Após decisão pela Academia Brasileira de Cinema de qual título levará o País à competição internacional, outras três etapas, desta vez organizadas pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, devem ser vencidas para que o filme seja indicado a uma categoria do Oscar: anúncio dos filmes elegíveis, indicação dos pré-selecionados e lista oficial dos concorrentes.

Leia também | Petrus Cariry e Marcélia Cartaxo assombram em terror marítimo

Conheça os filmes brasileiros que podem concorrer a vaga no Oscar

Baby

  • Direção: Marcelo Caetano
  • Drama e romance
  • Onde assistir: Telecine, Prime Video e Apple TV+

Kasa Branca

  • Direção: Luciano Vidigal
  • Drama
  • Onde assistir: Prime Video, Globoplay, Claro TV+, Telecine e Apple TV+

Manas

  • Direção: Marianna Brennand
  • Drama
  • Onde assistir: Prime Video, Telecine, Vivo Play e Claro TV+

O Agente Secreto

  • Direção: Kleber de Mendonça Filho
  • Policial
  • Onde assistir: nos cinemas a partir de 6 de novembro

Oeste Outra Vez

  • Direção: Erico Rassi
  • Drama
  • Onde assistir: Globoplay, Prime Video e Apple TV+

O Último Azul

  • Direção: Gabriel Mascaro
  • Ficção científica
  • Onde assistir: cinemas dos shoppings Benfica, Iguatemi e North Shopping e do Dragão do Mar

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

OSCAR

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar