Conheça os filmes brasileiros que podem concorrer a vaga no Oscar

Com Wagner Moura, "O Agente Secreto" pode ser indicado à vaga do Oscar 2026 / Crédito: Divulgação/VitrineFilmes

Nesta segunda-feira, 8, a Academia Brasileira de Cinema divulgou a lista dos filmes que concorrem a uma vaga no Oscar 2026. Na shortlist nacional, seis filmes foram pré-selecionados pela instituição e vão ser avaliados pela Comissão especializada que irá escolher qual longa-metragem vai disputar uma vaga no prêmio representando o Brasil.

Leia tambén | Denise Weinberg: "O idoso fica chato porque tiram a rebeldia dele" Este ano, concorrem à chance de serem indicados a uma vaga na categoria Melhor Filme Internacional no Oscar de 2026 os filmes “Baby”, “Kasa Branca”, “Manas”, “O Agente Secreto”, “Oeste Outra Vez” e “O Último Azul”. Denise Weinberg vive Tereza em O Último Azul Crédito: GLOBO FILMES/DIVULGAÇÃO Conforme a Academia Brasileira de Cinema, 16 filmes foram inscritos na primeira seleção, entre eles, o longa “A Praia do Fim do Mundo”, do diretor cearense Petrus Cariry.

Filmes brasileiros devem passar por seleções nacionais e internacionais para serem indicados ao Oscar

O anúncio do filme que irá representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2026 será revelado na próxima segunda-feira, 15. Após decisão pela Academia Brasileira de Cinema de qual título levará o País à competição internacional, outras três etapas, desta vez organizadas pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, devem ser vencidas para que o filme seja indicado a uma categoria do Oscar: anúncio dos filmes elegíveis, indicação dos pré-selecionados e lista oficial dos concorrentes. Leia também | Petrus Cariry e Marcélia Cartaxo assombram em terror marítimo