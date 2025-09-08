Conheça os filmes brasileiros que podem concorrer a vaga no Oscar

Conheça os filmes brasileiros que podem concorrer a vaga no OscarSeis filmes brasileiros disputam indicação para representar o Brasil à vaga no Oscar 2026 na categoria de Melhor FIlme Internacional
Nesta segunda-feira, 8, a Academia Brasileira de Cinema divulgou a lista dos filmes que concorrem a uma vaga no Oscar 2026.
Na shortlist nacional, seis filmes foram pré-selecionados pela instituição e vão ser avaliados pela Comissão especializada que irá escolher qual longa-metragem vai disputar uma vaga no prêmio representando o Brasil.
Este ano, concorrem à chance de serem indicados a uma vaga na categoria Melhor Filme Internacional no Oscar de 2026 os filmes “Baby”, “Kasa Branca”, “Manas”, “O Agente Secreto”, “Oeste Outra Vez” e “O Último Azul”.
Conforme a Academia Brasileira de Cinema, 16 filmes foram inscritos na primeira seleção, entre eles, o longa “A Praia do Fim do Mundo”, do diretor cearense Petrus Cariry.
Filmes brasileiros devem passar por seleções nacionais e internacionais para serem indicados ao Oscar
O anúncio do filme que irá representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2026 será revelado na próxima segunda-feira, 15.
Após decisão pela Academia Brasileira de Cinema de qual título levará o País à competição internacional, outras três etapas, desta vez organizadas pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, devem ser vencidas para que o filme seja indicado a uma categoria do Oscar: anúncio dos filmes elegíveis, indicação dos pré-selecionados e lista oficial dos concorrentes.
Baby
- Direção: Marcelo Caetano
- Drama e romance
- Onde assistir: Telecine, Prime Video e Apple TV+
Kasa Branca
- Direção: Luciano Vidigal
- Drama
- Onde assistir: Prime Video, Globoplay, Claro TV+, Telecine e Apple TV+
Manas
- Direção: Marianna Brennand
- Drama
- Onde assistir: Prime Video, Telecine, Vivo Play e Claro TV+
O Agente Secreto
- Direção: Kleber de Mendonça Filho
- Policial
- Onde assistir: nos cinemas a partir de 6 de novembro
Oeste Outra Vez
- Direção: Erico Rassi
- Drama
- Onde assistir: Globoplay, Prime Video e Apple TV+
O Último Azul
- Direção: Gabriel Mascaro
- Ficção científica
- Onde assistir: cinemas dos shoppings Benfica, Iguatemi e North Shopping e do Dragão do Mar