Lollapalooza Brasil 26 pode ter shows de Sabrina Carpenter e Twice

Marcado para acontecer no mês de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, o Lollapalooza Brasil reúne uma legião de fãs de diversos gêneros musicais, além de um público interessado em conhecer novos artistas.

Na edição de 2026, o festival deve trazer, na programação realizada durante três dias, músicos, bandas e grupos bastante aguardados pelos brasileiros. Conforme o colunista Eduardo Reis, do portal Leo Dias, Sabrina Carpenter será uma das atrações principais do evento.

Conhecida pelos sucessos “Espresso”, “Nonsense”, “Please Please Please”, “Feather” e outros hits do pop mundial, a artista deve retornar ao País após realizar os shows de abertura da turnê “The Eras”, de Taylor Swift, e participar do Festival Mita, ambos em 2023.

Programação do Lollapalooza Brasil 2026 pode ter grupo de k-pop

Outro nome cotado para compor a programação do Lollapalooza Brasil 2026 é o grupo de k-pop Twice. Formado por Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung e Tzuyu, o grupo volta após fazer dois shows em São Paulo, em fevereiro de 2024.

