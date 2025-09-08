Festival gratuito de cinema de terror divulga filmes selecionados

Imagem do evento Sinistro Fest em 2024 / Crédito: SINISTRO FEST/DIVULGAÇÃO

Com lista de 84 filmes selecionados divulgada, Sinistro Fest chega à quarta edição com lançamento de laboratório de cinema fantástico em Fortaleza, o primeiro do Brasil voltado exclusivamente ao desenvolvimento de longas-metragens de terror, fantasia e ficção científica.

O evento, que ocorre de 22 a 26 de outubro deste ano no Cineteatro São Luiz, recebeu 872 inscrições de obras. Entre filmes nacionais e internacionais, fazem parte da programação dez longas-metragens de 51 países diferentes e 74 curta-metragens. Desses, 43 são internacionais e 31 são nacionais, sendo seis destes cearenses. Imagem do evento Sinistro Fest em 2024 Crédito: SINISTRO FEST/DIVULGAÇÃO "O Medo tá Foda", "Ultraviolet", "Estrangeiro", "Coração Vazio", "O Abismo de Ouroboros" e "Rastros Invisíveis" são as produções locais que concorrem ao prêmio da categoria "Ceará Sinistro". A curadoria das obras é feita por Yasmine Evaristo, Carlos Primati e Beatriz Saldanha.

Os filmes selecionados vão participar das mostras competitivas Longa-Metragem Nacional e Internacional, Curta-metragem Nacional e Internacional e Ceará Sinistro. Cada uma delas premia a melhor obra concorrendo na categoria. I Sinistro Lab A novidade da quarta edição do evento é o laboratório de cinema fantástico, que oferece mentorias em roteiro, direção de arte e produção de filmes de terror, fantasia e ficção científica. As aulas ocorrem entre os dias 20 e 23 de outubro na Casa Amarela Eusélio Oliveira, equipamento vinculado à Universidade Federal do Ceará (UFC).