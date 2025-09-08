Festival gratuito de cinema de terror divulga filmes selecionados

Sinistro Fest divulga filmes selecionados e lança laboratório de cinema fantásticoFestival de cinema de horror cearense, Sinistro Fest divulga lista de filmes selecionados e lança laboratório de cinema fantástico em nova edição
Com lista de 84 filmes selecionados divulgada, Sinistro Fest chega à quarta edição com lançamento de laboratório de cinema fantástico em Fortaleza, o primeiro do Brasil voltado exclusivamente ao desenvolvimento de longas-metragens de terror, fantasia e ficção científica.
O evento, que ocorre de 22 a 26 de outubro deste ano no Cineteatro São Luiz, recebeu 872 inscrições de obras. Entre filmes nacionais e internacionais, fazem parte da programação dez longas-metragens de 51 países diferentes e 74 curta-metragens. Desses, 43 são internacionais e 31 são nacionais, sendo seis destes cearenses.
"O Medo tá Foda", "Ultraviolet", "Estrangeiro", "Coração Vazio", "O Abismo de Ouroboros" e "Rastros Invisíveis" são as produções locais que concorrem ao prêmio da categoria "Ceará Sinistro". A curadoria das obras é feita por Yasmine Evaristo, Carlos Primati e Beatriz Saldanha.
Os filmes selecionados vão participar das mostras competitivas Longa-Metragem Nacional e Internacional, Curta-metragem Nacional e Internacional e Ceará Sinistro. Cada uma delas premia a melhor obra concorrendo na categoria.
I Sinistro Lab
A novidade da quarta edição do evento é o laboratório de cinema fantástico, que oferece mentorias em roteiro, direção de arte e produção de filmes de terror, fantasia e ficção científica.
As aulas ocorrem entre os dias 20 e 23 de outubro na Casa Amarela Eusélio Oliveira, equipamento vinculado à Universidade Federal do Ceará (UFC).
Os encontros são finalizados com uma sessão de pitching público diante de profissionais do audiovisual. As inscrições são gratuitas e ficam abertas até 21 de setembro.
Sinistro Fest
- Quando: quarta-feira a domingo, 22 a 26 de outubro
- Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
- Mais informações: Instagram @sinistrofest
- Gratuito
Inscrições Sinistro Lab
- Quando: até 21 de setembro
- Onde: formulário disponível no site sinistrofest.com
- Gratuito
Aulas Sinistro Lab
- Quando: 20 a 23 de outubro
- Onde: Casa Amarela Eusélio Oliveira (avenida da Universidade, 2591 - Benfica)
- Gratuito