Festival gratuito de cinema de terror divulga filmes selecionados

Sinistro Fest divulga filmes selecionados e lança laboratório de cinema fantástico

Festival de cinema de horror cearense, Sinistro Fest divulga lista de filmes selecionados e lança laboratório de cinema fantástico em nova edição
Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Com lista de 84 filmes selecionados divulgada, Sinistro Fest chega à quarta edição com lançamento de laboratório de cinema fantástico em Fortaleza, o primeiro do Brasil voltado exclusivamente ao desenvolvimento de longas-metragens de terror, fantasia e ficção científica.

O evento, que ocorre de 22 a 26 de outubro deste ano no Cineteatro São Luiz, recebeu 872 inscrições de obras. Entre filmes nacionais e internacionais, fazem parte da programação dez longas-metragens de 51 países diferentes e 74 curta-metragens. Desses, 43 são internacionais e 31 são nacionais, sendo seis destes cearenses.

Crédito: SINISTRO FEST/DIVULGAÇÃO

"O Medo tá Foda", "Ultraviolet", "Estrangeiro", "Coração Vazio", "O Abismo de Ouroboros" e "Rastros Invisíveis" são as produções locais que concorrem ao prêmio da categoria "Ceará Sinistro". A curadoria das obras é feita por Yasmine Evaristo, Carlos Primati e Beatriz Saldanha.

Os filmes selecionados vão participar das mostras competitivas Longa-Metragem Nacional e Internacional, Curta-metragem Nacional e Internacional e Ceará Sinistro. Cada uma delas premia a melhor obra concorrendo na categoria.

I Sinistro Lab

A novidade da quarta edição do evento é o laboratório de cinema fantástico, que oferece mentorias em roteiro, direção de arte e produção de filmes de terror, fantasia e ficção científica.

As aulas ocorrem entre os dias 20 e 23 de outubro na Casa Amarela Eusélio Oliveira, equipamento vinculado à Universidade Federal do Ceará (UFC). 

Crédito: SINISTRO FEST/DIVULGAÇÃO

Os encontros são finalizados com uma sessão de pitching público diante de profissionais do audiovisual. As inscrições são gratuitas e ficam abertas até 21 de setembro.  

Sinistro Fest

  • Quando: quarta-feira a domingo, 22 a 26 de outubro
  • Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
  • Mais informações: Instagram @sinistrofest
  • Gratuito

Inscrições Sinistro Lab

Aulas Sinistro Lab

  • Quando: 20 a 23 de outubro
  • Onde: Casa Amarela Eusélio Oliveira (avenida da Universidade, 2591 - Benfica)
  • Gratuito

