'Wandinha' na Netflix: veja imagens da parte final da segunda temporada

Após quase um mês do lançamento dos primeiros episódios da segunda temporada de "Wandinha", a parte final chegou à Netflix na última quarta-feira, 3. Completando os oito epísódios, o retorno da série levou cerca de três anos. Leia no O POVO | Confira mais notícias e opiniões sobre cinema



Nos quatro primeiros episódios deste ano, os fãs da série descobriram a identidade e as motivações do perseguidor de Wandinha Addams (Jenna Ortega). Dando sequência às suas investigações de assassinatos e desaparecimentos, a protagonista também descobre um novo vilão. Chegou ao catálogo da Netflix nesta quinta-feira, 4, a segunda parte da segunda temporada da série "Wandinha", estrelada por Jenna Ortega Crédito: Netflix/Divulgação Um conflito interno ainda aumenta a tensão da trama. Wandinha enfrenta dificuldades para lidar com seus poderes paranormais, o que leva a personagem a aproximar-se do passado da família e encarar novos embates com a mãe, Mortícia Addams (Catherine Zeta-Jones). Confira o trailer oficial da parte 2 da segunda temporada