'Wandinha' na Netflix: veja imagens da parte final da segunda temporada

'Wandinha' na Netflix: veja imagens da parte final da segunda temporadaConfirmada para a terceira temporada, parte final da segunda temporada de 'Wandinha' chega na Netflix
Após quase um mês do lançamento dos primeiros episódios da segunda temporada de "Wandinha", a parte final chegou à Netflix na última quarta-feira, 3. Completando os oito epísódios, o retorno da série levou cerca de três anos.
Nos quatro primeiros episódios deste ano, os fãs da série descobriram a identidade e as motivações do perseguidor de Wandinha Addams (Jenna Ortega). Dando sequência às suas investigações de assassinatos e desaparecimentos, a protagonista também descobre um novo vilão.
Um conflito interno ainda aumenta a tensão da trama. Wandinha enfrenta dificuldades para lidar com seus poderes paranormais, o que leva a personagem a aproximar-se do passado da família e encarar novos embates com a mãe, Mortícia Addams (Catherine Zeta-Jones).
Confira o trailer oficial da parte 2 da segunda temporada
A parte final da segunda temporada
Nos episódios finais da temporada, Lady Gaga chega ao elenco de "Wandinha" como Rosaline Rotwood. Além dela, Steve Buscemi, Thadiwe Newton, Billie Piper, Noah Taylor, Christopher Lloyd, Joanna Lumley, Haley Joel Osment, Frances O'Connor e Heather Matarazzo são outras novidades do elenco.
No fim da segunda temporada, Wandinha e Mortícia trabalham juntas para derrotar o monstro Hyde. Também é revelada a história de Mãozinha e a transformação de Enid gera novas reviravoltas na trama. O gancho para a terceira temporada, já confirmada, é uma revelação sobre a irmã de Wandinha, Ophelia Addams.
Com estreia em 2022, a produção de Tim Burton ficou em primeiro lugar no ranking global da Netflix, ocupando o posto de série de língua inglesa mais vista da plataforma. A segunda temporada, lançada em agosto deste ano, atingiu 50 milhões de visualizações na primeira semana.
