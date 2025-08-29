Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Netflix, HBO e Disney+: veja lançamentos da semana no streaming

O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (25/08 a 31/08)
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.

Com destaque para a estreia das séries “Minha Vida com a Família Walter: Temporada 2” e “Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente”, confira as opções que foram lançadas esta semana!

Pssica: nova série da Netflix mergulha na violência e mistérios da Amazônia

Netflix

Uma tragédia transforma a vida de uma adolescente. E agora ela tem que morar em uma cidadezinha com a família da tutora, onde aprende sobre amor, esperança e amizade.

Clique aqui para ver o trailer

HBO Max

Baseada em fatos, a história acompanha um grupo de comissários de bordo que, ao ver amigos e colegas adoecerem de AIDS durante a década de 1980 sem acesso a tratamento, inicia uma operação arriscada para trazer ilegalmente o medicamento AZT do exterior, mobilizando uma rede de solidariedade em meio à negligência do governo diante da crise.

Clique aqui para ver o trailer

Confira todos os lançamentos no streaming da semana (25/08 a 31/08):

Netflix

  • A Mulher Rei
  • O Homem do Norte
  • O Clube do Crime das Quintas-Feiras
  • Mistérios da Barbie - Beach Detectives
  • Minha Vida com a Família Walter: Temporada 2

Prime Video

  • Love Me
  • O Macaco
  • O Homem-Cão
  • Upload - Temporada 4
  • A Lista Terminal: Dark Wolf - Temporada 1

HBO Max

  • Spy x Family
  • Ressurreição
  • Jay E Pamela
  • Os Reis do Arpão
  • Bahar - Temporada 2
  • O Demônio dos Mares
  • Pacificador - Temporada 2
  • Mulheres com Ombreiras - Temporada 1
  • Lobo em Pele de Cordeiro: Abuso de Poder
  • Cirurgiões: No Limite Da Vida - Temporada 7
  • Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente

Disney+

  • Necaxa
  • Imported
  • Alien: Earth
  • Thunderbolts*
  • Bob’s Burgers
  • Sed de Venganza
  • Capoeiras- Temporada 1
  • Outlander: Blood of My Blood
  • Morphle e os Bichinhos Mágicos
  • Spidey e seus Amigos Espetaculares
  • O.S Rejeitados: Operação Submarino
  • LEGO Disney Princesa: Vilões Unidos
  • A História Distorcida de Amanda Knox
  • O Roubo dos Sapatos de Mágico de Oz
  • Você É o Meu Primeiro? – Temporada 1
  • It’s Always Sunny in Philadelphia - Temporada 17
  • Stalkeando Samantha: 13 Anos de Terror - Temporada 1

