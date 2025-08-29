Netflix, HBO e Disney+: veja lançamentos da semana no streaming

Segunda temporada de "Minha Vida com a Família Walter" estreia esta semana no streaming da Netflix / Crédito: Netflix/Divulgação

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com destaque para a estreia das séries “Minha Vida com a Família Walter: Temporada 2” e “Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente”, confira as opções que foram lançadas esta semana!

Pssica: nova série da Netflix mergulha na violência e mistérios da Amazônia Netflix Uma tragédia transforma a vida de uma adolescente. E agora ela tem que morar em uma cidadezinha com a família da tutora, onde aprende sobre amor, esperança e amizade.

Baseada em fatos, a história acompanha um grupo de comissários de bordo que, ao ver amigos e colegas adoecerem de AIDS durante a década de 1980 sem acesso a tratamento, inicia uma operação arriscada para trazer ilegalmente o medicamento AZT do exterior, mobilizando uma rede de solidariedade em meio à negligência do governo diante da crise.