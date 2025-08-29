Netflix, HBO e Disney+: veja lançamentos da semana no streaming

Netflix, HBO e Disney+: veja lançamentos da semana no streamingO Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (25/08 a 31/08)
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.
Com destaque para a estreia das séries “Minha Vida com a Família Walter: Temporada 2” e “Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente”, confira as opções que foram lançadas esta semana!
Netflix
Uma tragédia transforma a vida de uma adolescente. E agora ela tem que morar em uma cidadezinha com a família da tutora, onde aprende sobre amor, esperança e amizade.
Clique aqui para ver o trailer
HBO Max
Baseada em fatos, a história acompanha um grupo de comissários de bordo que, ao ver amigos e colegas adoecerem de AIDS durante a década de 1980 sem acesso a tratamento, inicia uma operação arriscada para trazer ilegalmente o medicamento AZT do exterior, mobilizando uma rede de solidariedade em meio à negligência do governo diante da crise.
Clique aqui para ver o trailer
Confira todos os lançamentos no streaming da semana (25/08 a 31/08):
Netflix
- A Mulher Rei
- O Homem do Norte
- O Clube do Crime das Quintas-Feiras
- Mistérios da Barbie - Beach Detectives
- Minha Vida com a Família Walter: Temporada 2
Prime Video
- Love Me
- O Macaco
- O Homem-Cão
- Upload - Temporada 4
- A Lista Terminal: Dark Wolf - Temporada 1
HBO Max
- Spy x Family
- Ressurreição
- Jay E Pamela
- Os Reis do Arpão
- Bahar - Temporada 2
- O Demônio dos Mares
- Pacificador - Temporada 2
- Mulheres com Ombreiras - Temporada 1
- Lobo em Pele de Cordeiro: Abuso de Poder
- Cirurgiões: No Limite Da Vida - Temporada 7
- Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente
Disney+
- Necaxa
- Imported
- Alien: Earth
- Thunderbolts*
- Bob’s Burgers
- Sed de Venganza
- Capoeiras- Temporada 1
- Outlander: Blood of My Blood
- Morphle e os Bichinhos Mágicos
- Spidey e seus Amigos Espetaculares
- O.S Rejeitados: Operação Submarino
- LEGO Disney Princesa: Vilões Unidos
- A História Distorcida de Amanda Knox
- O Roubo dos Sapatos de Mágico de Oz
- Você É o Meu Primeiro? – Temporada 1
- It’s Always Sunny in Philadelphia - Temporada 17
- Stalkeando Samantha: 13 Anos de Terror - Temporada 1