Tim Burton revela ser fã do Zé do Caixão: "Cresci vendo os filmes dele"

Em visita ao Brasil para conhecer uma exposição em sua homenagem, o diretor, roteirista e escritor estadunidense Tim Burton revelou ser fã do “Zé do Caixão”, personagem criado e interpretado pelo ator brasileiro José Mojica Marins e um símbolo dos filmes de terror. Responsável por filmes como “A Fantástica Fábrica de Chocolate” e “Edward Mãos de Tesoura”, Burton ainda comentou ter encontrado pessoalmente Mojica na última vez que visitou São Paulo (SP).

Segundo o cineasta, Zé do Caixão acabou fazendo parte de seu imaginário. “Eu cresci vendo os filmes dele e tive a feliz oportunidade de conhecê-lo na última vez que estive em São Paulo”, comentou em entrevista para o Fantástico, da TV Globo. Além de falar sobre o personagem, Tim Burton conheceu a grafiteira Luna Buschinelli, que chegou a pintar em sua homenagem um mural de dois mil metros quadrados, e a exposição que revisita sua obra.

Intitulada “A Beleza Sombria dos Monstros - 13 anos da Arte de Tim Burton”, a mostra ocupa dois andares da Oca do Parque Ibirapuera, em São Paulo. Constituída por 2.600 m², a exposição interativa apresenta desde seus filmes mais conhecidos aos seus personagens criados quando ainda era criança.

Ao longo de 14 salas, a mostra “traz à vida” os desenhos, as pinturas e as fotografias de Tim Burton a partir de ambientes imersivos e interativos que passeiam pelas “inclinações cinemáticas” do diretor, indo de “dispositivos de animação pré-cinema à filmes B de ficção científica dos anos 50 e 60”. A exposição ficará disponível para visitação até agosto.



