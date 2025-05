Jenna Ortega quer dirigir filme com roteiro que escreve há 10 anos

Jenna Ortega, atriz conhecida por seus papéis em “Wandinha” e na franquia do filme “Pânico" , revelou recentemente sua ambição de migrar para os bastidores do cinema.

Além de atuar, Ortega tem se aprofundado no universo da produção executiva. Ela integra o elenco e a equipe de produção do longa “Hurry Up Tomorrow", com estreia prevista para 16 de maio de 2025.

A atriz também participa da produção executiva de “Death of a Unicorn”, atualmente em fase de pós-produção.



2ª temporada de "Wandinha" será dividida em duas partes

A Netflix divulgou que a segunda temporada da série “Wandinha” será divida em duas partes. A primeira parte será lançada em 6 de agosto, enquanto a segunda parte estreia em 3 de setembro.