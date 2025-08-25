Débora Falabella apresenta o monólogo 'Prima Facie' em Fortaleza

A atriz Debora Falabella é a protagonista da montagem / Crédito: Globoplay/Divulgação

Chega ao Cineteatro São Luiz, em Fortaleza, o premiado espetáculo "Prima Facie", protagonizado pela atriz Débora Falabella e dirigido por Yara de Novaes. As sessões serão realizadas nos dias 12, 13 e 14 de setembro. A dramaturgia "Prima Facie" é escrita pela australiana Suzie Miller. Leia no O POVO | Dia Mundial do Teatro: conheça equipamentos culturais em Fortaleza

Os ingressos estão disponíveis através da plataforma Sympla com valores que vão de R$ 25 a R$ 160. No Brasil, a montagem é vencedora de prêmios como APCA, Shell e APTR. LEIA TAMBÉM | Netflix, HBO Max e Disney+: veja lançamentos da semana no streaming A atriz Débora Falabella conquistou o Prêmio Shell de Melhor Atriz, o troféu APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) de Melhor Atriz de Teatro e o Arcanjo de Melhor Solo.

Leia no O POVO | Hobbies manuais: onde aprender cerâmica em Fortaleza? Veja cursos Através de lutas e esforços, Tessa conquistou seu espaço no competitivo jurídico. Sua visão do sistema legal, baseada na sua crença de que o sistema de justiça é o melhor meio para se chegar à verdade, muda completamente depois que ela é vítima de violência sexual por um colega de trabalho. O ocorrido tira a personagem de um cenário totalmente baseado na visão da profissional como advogada e a transporta para a ótica da vítima. Desde então, Tesla se vê obrigada a confrontar as falhas estruturais de um campo dominado por homens e a revisar valores e princípios fundamentais.

