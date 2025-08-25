Débora Falabella apresenta o monólogo 'Prima Facie' em Fortaleza

Débora Falabella apresenta o monólogo 'Prima Facie' em FortalezaA peça "Prima Facie", protagonizada pela atriz Débora Falabella e dirigida por Yara Novaes, debate a violência de gênero e as instabilidades do sistema de Justiça. Monólogo é escrito pela australiana Suzie Miller
Chega ao Cineteatro São Luiz, em Fortaleza, o premiado espetáculo "Prima Facie", protagonizado pela atriz Débora Falabella e dirigido por Yara de Novaes. As sessões serão realizadas nos dias 12, 13 e 14 de setembro. A dramaturgia "Prima Facie" é escrita pela australiana Suzie Miller.
Os ingressos estão disponíveis através da plataforma Sympla com valores que vão de R$ 25 a R$ 160.
No Brasil, a montagem é vencedora de prêmios como APCA, Shell e APTR.
A atriz Débora Falabella conquistou o Prêmio Shell de Melhor Atriz, o troféu APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) de Melhor Atriz de Teatro e o Arcanjo de Melhor Solo.
Premiada e aclamada pela crítica, a peça teatral debate a violência de gênero e as instabilidades do sistema de Justiça. A montagem aborda também questões como legislação sobre violência sexual, representatividade feminina no judiciário e os desafios que mulheres encontram ao buscarem justiça.
História da peça “Prima Facie”
"Prima Facie" acompanha a história da personagem Tessa Ensler, uma advogada criminalista de origem humilde, especializada em defender homens acusados de violência sexual. O monólogo também já inspirou mudanças em leis britânicas e debates na ONU.
Através de lutas e esforços, Tessa conquistou seu espaço no competitivo jurídico. Sua visão do sistema legal, baseada na sua crença de que o sistema de justiça é o melhor meio para se chegar à verdade, muda completamente depois que ela é vítima de violência sexual por um colega de trabalho.
O ocorrido tira a personagem de um cenário totalmente baseado na visão da profissional como advogada e a transporta para a ótica da vítima. Desde então, Tesla se vê obrigada a confrontar as falhas estruturais de um campo dominado por homens e a revisar valores e princípios fundamentais.
Prima Facie em Fortaleza
- Quando: sexta-feira, 12 de setembro, às 20 horas, sábado, 13 de setembro, às 20 horas, e domingo, 14 de setembro, às 18 horas
- Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro)
- Ingressos: Plateia Inferior 1 por R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia-entrada); Plateia Inferior 2 por R$ 140 (inteira) e R$70 (meia-entrada); Plateia Superior 1 por R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada); e Plateia Superior 2 por R$ 50 (inteira) R$ 25 (meia-entrada). Disponíveis na plataforma Sympla
