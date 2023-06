Débora Falabella e Adriana Esteves se reencontraram após 11 anos

As antagonistas de "Avenida Brasil" marcaram uma geração com cenas que são relembradas até hoje na internet

Débora Falabella e Adriana Esteves se reencontram após 11 anos das gravações de “Avenida Brasil”. Em um comercial de TV, as duas protagonizaram boas risadas, trocaram declarações e reviveram como boas amigas as antagonistas Nina e Carminha, respectivamente interpretadas por Débora e Adriana.

“Eu acho você uma das maiores atrizes do Brasil. Tinha uma coisa que você falava pra mim: 'tenha liberdade para surfar no texto’. Eu não esqueço disso”, declarou Débora durante a gravação.

“Eu sinto que você me moderniza, você me bota pra frente, você me bota jovem. Do teu lado eu fico mais corajosa”, disse Adriana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em uma mesa de jantar promovida pela Stella Artois, as arqui-inimigas da teledramaturgia brasileira confessaram segredos: "A gente tem tanta fofoca... que Adriana pede para eu apagar todas as nossas mensagens", entrega Débora. "Sempre! Já teve dia da gente apagar 158 mensagens", completa Adriana aos risos.

As duas ainda falaram das carreiras que seguiriam se não fossem atrizes: Débora seria roqueira e Adriana corretora de imóveis.

Avenida Brasil

A telenovela, escrita por João Emanuel Carneiro, foi exibida na TV Globo em 2012. A trama conta a história da família de Tufão, interpretado por Murilo Benício, ex-jogador de futebol e marido de Carminha (Adriana Esteves). Nina (Débora Falabella), ex-enteada de Carminha na infância, se passa por empregada da madame em busca de vingança.

Ao todo, a obra foi indicada em 118 prêmios, vencendo 41. Os direitos autorais foram licenciados em 150 países e traduzido em 19 línguas. A novela ainda alcançou o topo de audiência em mais de sete países, entre eles, Argentina, Paraguai e Marrocos.

Sobre o assunto Vizinhos racistas: Linha Direta aborda mortes por violência racial

Filho de Rita Lee anuncia shows pelo Brasil em homenagem à mãe

Gratuito: Alunos da rede pública estrelam espetáculos no Ceará

Taehyung, do BTS, canta Elis Regina e emociona fãs em live

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui