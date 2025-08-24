Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Show de Pablo em Fortaleza é interrompido por poluição sonora

Show de Pablo em Fortaleza é interrompido por poluição sonora

Evento comemorativo de 20 anos de carreira do cantor recebeu autuação da Agefis por poluição sonora e será encaminhado ao Ministério Público
Autor Fabrícia Braga
Autor
Fabrícia Braga Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O show comemorativo dos 20 anos de carreira do cantor Pablo, realizado na noite deste sábado, 23, no estacionamento da Arena Castelão, teve que ser interrompido por alguns minutos após uma vistoria da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis).

A medida ocorreu devido a uma denúncia de poluição sonora, dentro de um procedimento instaurado pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

Leia também | Waldonys comemora aniversário com show em setembro

Durante a ação, o equipamento de som foi temporariamente desligado para que a medição acústica pudesse ser realizada.

A pausa durou aproximadamente cinco minutos. Depois, a apresentação foi retomada normalmente, sem registro de tumultos.

Responsáveis pelo evento devem apresentar defesa, diz Agefis

Em nota, a Agefis explicou que, em eventos com grande público, a suspensão definitiva do espetáculo costuma ser evitada para garantir a segurança dos participantes. 

Por isso, a penalidade aplicada foi a lavratura de um auto de infração. Os responsáveis ​​pelo evento terão dez dias úteis para apresentar defesa ou retirar a multa.

O caso será encaminhado ao Ministério Público, que avaliará os próximos passos em relação ao processo.

O POVO entrou em contato com a empresa organizadora, Vybbe Eventos, mas até o momento não obtivemos retorno.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar