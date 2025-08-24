Show de Pablo em Fortaleza é interrompido por poluição sonora / Crédito: Kiko Fotógrafo/Divulgação

O show comemorativo dos 20 anos de carreira do cantor Pablo, realizado na noite deste sábado, 23, no estacionamento da Arena Castelão, teve que ser interrompido por alguns minutos após uma vistoria da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis). A medida ocorreu devido a uma denúncia de poluição sonora, dentro de um procedimento instaurado pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

Durante a ação, o equipamento de som foi temporariamente desligado para que a medição acústica pudesse ser realizada. A pausa durou aproximadamente cinco minutos. Depois, a apresentação foi retomada normalmente, sem registro de tumultos. Responsáveis pelo evento devem apresentar defesa, diz Agefis Em nota, a Agefis explicou que, em eventos com grande público, a suspensão definitiva do espetáculo costuma ser evitada para garantir a segurança dos participantes.