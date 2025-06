Hobbies manuais: onde aprender cerâmica em Fortaleza? Veja cursos

A busca por atividades manuais vem crescendo nos últimos anos, especialmente entre jovens que desejam uma pausa do ritmo acelerado e digital do dia a dia.

Local: rua José Vilar, 262, Meireles Mais informações no Instagram @casadebarroce ou pelo WhatsApp (85) 99226 6325

Oferece cursos regulares de cerâmica para turmas iniciantes e avançadas, com acompanhamento técnico e aulas práticas. O espaço também oferece experiências como outras atividades manuais, como aquarela e produção de velas.

Seja para hobby, terapia ou profissionalização, as aulas se consolidam como uma tendência urbana em alta na capital cearense. O POVO selecionou alguns espaços que oferecem as atividades diversas, gratuitas e pagas. Veja:

Além de proporcionarem momentos de relaxamento, as práticas estimulam a criatividade, melhoram a concentração e geram conexão com o presente.

Oferece oficinas de cerâmica artesanal, planejadas para viver “uma experiência completa, acolhedora e criativa”. Durante as 3 horas, são ensinadas técnicas práticas com a liberdade de experimentar, criando duas peças exclusivas.

Local: rua Desembargador Praxedes, 1097, Montese Informações atualizadas no perfil @atelierflordaterra ou pelo WhatsApp (85) 99601 6740

Local : Fortaleza Mais informações via Instagram @meupainepou e @clubepainepou

Um “universo mágico criado por Fernanda Beviláqua”, como ela mesma descreve no Instagram. Oferece oficinas de pintura em suportes variados, como jarros, banquetas e cerâmica fria. As ações acontecem em diversos espaços de Fortaleza.

Local: Fortaleza Mais informações via Instagram @pincele.fortaleza

Instituições culturais com oficinas abertas ao público

Pinacoteca do Ceará

O museu oferece cursos e oficinas gratuitas ou a preços acessíveis em diversas linguagens manuais e artísticas.

Local: rua 24 de Maio, 1001 – Centro

Inscrições: divulgadas regularmente no Instagram @pinacotecadoceara

Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho

Referência em formação em técnicas manuais como cerâmica, têxtil e marcenaria. Os cursos são gratuitos e abertos à comunidade.

Local: avenida Francisco Sá, 1801 – Jacarecanga

Inscrições: divulgadas periodicamente nas redes da escola

Fique de olho: espaços culturais com programação contínua em Fortaleza

Mesmo que não estejam com oficinas abertas no momento, diversos espaços culturais de Fortaleza mantêm programação recorrente voltada para o ensino de práticas manuais. A dica é seguir museus, bibliotecas e centros culturais nas redes sociais para acompanhar as inscrições.

Entre os destaques, estão:

Museu da Imagem e do Som

Museu da Indústria

Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará – Mauc/UFC

Esses locais frequentemente abrem vagas para cursos de bordado, cerâmica, tecelagem, pintura, encadernação e gravura — muitos deles gratuitos.

