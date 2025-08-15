Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prime, Netflix e Disney+: veja lançamentos da semana no streaming

O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (11/08 a 17/08)
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.

Com destaque para a estreia das séries “A Noite Sempre Chega” e “Agente Butterfly”, confira as opções que foram lançadas esta semana!

Netflix

Baseado no best-seller de Willy Vlautin, “A Noite Sempre Chega” acompanha Lynette, uma mulher que arrisca tudo para conseguir a casa que representa um futuro para sua família. Em uma perigosa jornada ao longo de uma noite, Lynette precisa confrontar o passado para, finalmente, se libertar.

Prime Video

David Jung (Daniel Dae Kim), um misterioso ex-agente de inteligência dos EUA que vive escondido na Coreia do Sul. Mas tudo muda em sua vida, quando as consequências de uma decisão complicada do passado voltam para assombrá-lo, e ele se vê caçado por Rebecca (Reina Hardesty), uma jovem assassina que está obstinada a matá-lo.

Confira todos os lançamentos no streaming da semana (11/08 a 17/08):

Netflix

  • Next
  • Elektra
  • Seleção Final
  • Romance in Style
  • Sex and the City 2
  • O Dia da Castração
  • Juntos e Misturados
  • Se Beber, Não Case
  • Canções do Cárcere
  • A Noite Sempre Chega
  • Na Lama - Temporada 1
  • Se Beber, Não Case: Parte 2
  • Jim Jefferies: Two Limb Policy
  • Jovens Milionários - Temporada 1
  • Os Guardiões da Nação - Temporada 1
  • Mononoke O Filme: Capítulo 2 - As Cinzas da Ira
  • Casamento às Cegas: Reino Unido - Temporada 2
  • Tragédias Coreanas: Histórias de Sobrevivência - Temporada 1
  • Magreza na TV: A Verdade de The Biggest Loser - Temporada 1

Prime Video

  • Agente Butterfly - Temporada 1
  • Festa da Salsicha: Comilândia - Temporada 2
  • A Mulher da Casa Abandonada - Temporada 1
  • Betty, A Feia: A História Continua - Temporada 2

HBO Max

  • O Grinch
  • O Pentelho
  • Férias Mortais
  • Fúria Primitiva
  • The Apothecary Diaries
  • O Aprendiz de Serial Killer
  • Estado de Fúria - Temporada 1
  • Marcial Maciel: O Lobo de Deus
  • Gilmore Girls - Temporada 1 a 7
  • Turma da Mônica - Temporada 4
  • And Just Like That… - Temporada 3
  • Desafio Da Renovação - Temporada 13
  • Um Espião Entre Amigos - Temporada 1
  • Bake Off Brasil: Mão na Massa - Temporada 11
  • Pesadelo na Cozinha com Gordon Ramsay - Temporada 9

Disney+

  • Necaxa
  • Vida Imoral
  • Alien: Earth
  • Bullet Bullet
  • Supergatinhos
  • Colapso - Temporada 1
  • Outlander: Blood of My Blood
  • Chibiverso - Temporadas 2 e 3
  • Um Gênio Chamado Jô - Temporada 1
  • Gugu, Toninho e Augusto - Temporada 1
  • Homem de Ferro e seus Amigos Incríveis
  • Hebe: A Cara da Coragem - Temporada 1
  • O Reinado do Kansas City Chiefs - Temporada 1
  • Silvio Santos: Vale Mais do que Dinheiro - Temporada 1
  • Conheça Homem de Ferro e seus Amigos Incríveis - Temporada 1
  • Sem Limites com Chris Hemsworth: Vivendo Melhor - Temporada 1

