Prime, Netflix e Disney+: veja lançamentos da semana no streaming

Prime, Netflix e Disney+: veja lançamentos da semana no streamingO Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (11/08 a 17/08)
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.
Com destaque para a estreia das séries “A Noite Sempre Chega” e “Agente Butterfly”, confira as opções que foram lançadas esta semana!
Netflix
Baseado no best-seller de Willy Vlautin, “A Noite Sempre Chega” acompanha Lynette, uma mulher que arrisca tudo para conseguir a casa que representa um futuro para sua família. Em uma perigosa jornada ao longo de uma noite, Lynette precisa confrontar o passado para, finalmente, se libertar.
Prime Video
David Jung (Daniel Dae Kim), um misterioso ex-agente de inteligência dos EUA que vive escondido na Coreia do Sul. Mas tudo muda em sua vida, quando as consequências de uma decisão complicada do passado voltam para assombrá-lo, e ele se vê caçado por Rebecca (Reina Hardesty), uma jovem assassina que está obstinada a matá-lo.
Confira todos os lançamentos no streaming da semana (11/08 a 17/08):
Netflix
- Next
- Elektra
- Seleção Final
- Romance in Style
- Sex and the City 2
- O Dia da Castração
- Juntos e Misturados
- Se Beber, Não Case
- Canções do Cárcere
- A Noite Sempre Chega
- Na Lama - Temporada 1
- Se Beber, Não Case: Parte 2
- Jim Jefferies: Two Limb Policy
- Jovens Milionários - Temporada 1
- Os Guardiões da Nação - Temporada 1
- Mononoke O Filme: Capítulo 2 - As Cinzas da Ira
- Casamento às Cegas: Reino Unido - Temporada 2
- Tragédias Coreanas: Histórias de Sobrevivência - Temporada 1
- Magreza na TV: A Verdade de The Biggest Loser - Temporada 1
Prime Video
- Agente Butterfly - Temporada 1
- Festa da Salsicha: Comilândia - Temporada 2
- A Mulher da Casa Abandonada - Temporada 1
- Betty, A Feia: A História Continua - Temporada 2
HBO Max
- O Grinch
- O Pentelho
- Férias Mortais
- Fúria Primitiva
- The Apothecary Diaries
- O Aprendiz de Serial Killer
- Estado de Fúria - Temporada 1
- Marcial Maciel: O Lobo de Deus
- Gilmore Girls - Temporada 1 a 7
- Turma da Mônica - Temporada 4
- And Just Like That… - Temporada 3
- Desafio Da Renovação - Temporada 13
- Um Espião Entre Amigos - Temporada 1
- Bake Off Brasil: Mão na Massa - Temporada 11
- Pesadelo na Cozinha com Gordon Ramsay - Temporada 9
Disney+
- Necaxa
- Vida Imoral
- Alien: Earth
- Bullet Bullet
- Supergatinhos
- Colapso - Temporada 1
- Outlander: Blood of My Blood
- Chibiverso - Temporadas 2 e 3
- Um Gênio Chamado Jô - Temporada 1
- Gugu, Toninho e Augusto - Temporada 1
- Homem de Ferro e seus Amigos Incríveis
- Hebe: A Cara da Coragem - Temporada 1
- O Reinado do Kansas City Chiefs - Temporada 1
- Silvio Santos: Vale Mais do que Dinheiro - Temporada 1
- Conheça Homem de Ferro e seus Amigos Incríveis - Temporada 1
- Sem Limites com Chris Hemsworth: Vivendo Melhor - Temporada 1