Prime, Netflix e Disney+: veja lançamentos da semana no streaming

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com destaque para a estreia das séries “A Noite Sempre Chega” e “Agente Butterfly”, confira as opções que foram lançadas esta semana!

Netflix Baseado no best-seller de Willy Vlautin, "A Noite Sempre Chega" acompanha Lynette, uma mulher que arrisca tudo para conseguir a casa que representa um futuro para sua família. Em uma perigosa jornada ao longo de uma noite, Lynette precisa confrontar o passado para, finalmente, se libertar. Clique aqui para ver o trailer Prime Video David Jung (Daniel Dae Kim), um misterioso ex-agente de inteligência dos EUA que vive escondido na Coreia do Sul. Mas tudo muda em sua vida, quando as consequências de uma decisão complicada do passado voltam para assombrá-lo, e ele se vê caçado por Rebecca (Reina Hardesty), uma jovem assassina que está obstinada a matá-lo. Clique aqui para ver o trailer